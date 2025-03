Bruselas busca "el máximo impacto" en su respuesta a Estados Unidos por los aranceles

Bruselas no se quedará de brazos cruzados, aunque sigue apelando al diálogo. Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara este miércoles una subida del 25% en los aranceles de “todos los autos que no sean fabricados en Estados Unidos”, Bruselas sigue preparando la respuesta para que cause “el máximo impacto” a la economía norteamericana.

Así lo ha asegurado el portavoz de Comercio, Olof Gill quien ha querido dejar claro que “no se trata de si estamos sorprendidos o no, sino de si estamos preparados o no, y la respuesta es que sí, estamos preparados”. El nuevo anuncio de Washington ha supuesto un jarro de agua fría en la capital comunitaria, teniendo en cuenta que un día antes el comisario de Comercio Maros Sefcovic se había reunido en Washington con sus homólogos estadounidenses para intentar evitar la guerra comercial, en su segundo encuentro de este tipo en un mes.

"Una respuesta proporcionada"

"Lo que vamos a hacer ahora es prepararnos para una respuesta proporcionada, firme, bien calibrada y oportuna ante cualquier medida futura anunciada por Estados Unidos", ha explicado Gill en la rueda de prensa diario a la Comisión Europea.

Justo la semana pasada, Bruselas anunció una tregua de dos semanas en la respuesta a los aranceles al aluminio y al acero impuestos por Estados Unidos y valorados en 26.000 millones de euros. La Comisión Europea decidió retrasar hasta mediados de abril la imposición de aranceles, aunque en un principio había previsto que los castigos se entraran en vigor en dos tandas y que la primera comenzase el 1 de abril.

Antes de este cambio, los Veintisiete tenían planeado restablecer el 1 de abril las tarifas arancelarias que los Veintisiete impusieron en 2018 y 2020, cuando Trump declaró su primera guerra comercial a la UE. Estos castigos fueron seleccionados para golpear a productos sensibles para los estadounidenses como el whisky de bourbon, los vaqueros Levis o las motos Harley davidson. Pero aunque en un principio se trataba de restablecer esta lista de manera automática, en los últimos días han comenzado las dudas. París, por ejemplo, ha pedido modificar esta lista para excluir el whisky bourbon. Cree que así será más fácil que Estados Unidos se retracte en su anuncio de subir hasta el 200% los aranceles del champán y el vino, vitales para su economía.

La UE mantiene aranceles del 10%

Todo indica que esta segunda contienda comercial va a ser mucho más cruenta que la anterior. Durante la primera subida arancelaria, este impuso tarifas del 10% al aluminio y el 25% al acero mientras que ahora ha establecido un 25% a los dos productos. Además, en 2018 Washington puso en marcha muchas más excepciones que podían ser utilizadas por las empresas y los castigos no abarcaban los productos derivados, algo que sí sucede ahora. Por eso, la Unión Europea está preparando otra lista de bienes. Tras el último anuncio por parte de la Comisión Europea, los dos listados entrarán en vigor de manera simultánea a mediados de mes.

Aunque todo indica que las dos visitas de Sefcovic en Washington no han dado demasiados frutos, el representante de la Comisión Europea abrió la puerta a reducir las tarifas arancelarias a las importaciones a Europa de los coches estadounidenses. Actualmente, los Veintisiete imponen aranceles del 10% mientras que en el caso contrario la tarifa es del 2,5%. Además, la UE también baraja aumentar las compras de soja y gas licuado.