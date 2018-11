Bruselas no se fía y acelera sus planes para una salida caótica

La Comisión Europea decidió ayer desvelar algunos de sus ases en la manga si el 29 de marzo de 2019 se acaba produciendo un Brexit caótico. En plena reunión de Theresa May con su Gabinete, el Ejecutivo comunitario desveló algunas de sus propuestas en caso de que lo que nadie desea acabe sucediendo. Este paso al frente por parte de la Comisión Europea puede considerarse una maniobra de presión hacía Londres, un llamamiento a la calma o las dos cosas al mismo tiempo. Fuentes diplomáticas insistieron ayer una y otra vez en que estas modificaciones son «necesarias, al margen de las negociaciones». El vicepresidente Frans Timmermans se muestra prudente. «Hay en marcha unas negociaciones muy intensas. Está claro que, aunque estamos logrando progresos, no estamos ahí aún», aseguró sobre la posibilidad del acuerdo. A pesar de los intentos de apaciguamiento, las dudas sobre qué sucederá si se avecina un Brexit sin acuerdo no resultan fáciles de solucionar. Bruselas ha pedido a todos los actores (Estados, regiones, municipios, empresas y familias) que elaboren planes de contingencia.

Expedición de visados

Como punto de partida conciliador, Bruselas está dispuesta a eximir de visado a los ciudadanos británicos para estancias de corta duración (un plazo máximo de 90 días acumulados en un periodo de seis meses). Una medida que solo entrará en vigor si Reino Unido está dispuesto a hacer lo mismo con los ciudadanos europeos que se encuentren en suelo británico e introduce esta exención «de forma recíproca y no discriminatoria». Si se alcanza un acuerdo definitivo, esta excepción de visados entraría en vigor al final del periodo de transición, establecido, al menos hasta el 31 de diciembre de 2020.

Equipajes

Habrá límites en la cantidad de productos que pueden ser importados, principalmente tabaco y bebidas alcohólicas. Con visado o sin visado, el equipaje de los ciudadanos británicos deberá sufrir controles.

Mascotas

El pasaporte europeo para animales de compañía ya no será válido, necesitarán un nuevo documento.

Carné de conducir

No habrá reconocimiento automático entre los diferentes países. Los ciudadanos británicos deberán verificar con cada Estado europeo si es necesario un permiso internacional.

Tarjeta sanitaria

Bruselas recomienda que los viajeros británicos se planteen un seguro privado de viaje.

Vuelta del roaming

Volverán a aplicarse los recargos por itinerancia cuando un ciudadano británico haga llamadas o acceda a internet a través de su teléfono móvil.