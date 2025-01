Cooperación de la UE con Washington sin olvidar sus principios

A pesar de los vientos huracanados que llegan desde Washington, Bruselas se mantiene fiel a sus principios. Si Donal Trump pregona proteccionismo y vuelta a los hidrocarburos, la Comisión Europea se mantiene firme en su apuesta por la lucha contra el cambio climático y los acuerdos de libre comercio. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronunció un discurso en Foro Económico de Davos en el que ha esbozado cuál será la respuesta europea ante la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca. Sí a la negociación, pero no a la claudicación. «Nuestra prioridad será comprometernos pronto, discutir intereses comunes y estar preparados para negociar. Seremos pragmáticos, pero siempre defenderemos nuestros principios y valores. Es el modelo europeo», aseguró.

Ante la posibilidad de que Donald Trump acabe imponiendo aranceles a las exportaciones europeas, Von der Leyen ha recordado al magnate la interdependencia entre ambas economías. Según ha subrayado la política alemana, las compañías europeas emplean a tres millones y medio de estadounidenses y otro millón de puestos de trabajo dependen de la UE. Además, los Veintisiete importan el 50 por ciento del gas licuado de Estados Unidos y el volumen total de intercambios representan el 30 del comercio mundial.

Por eso, von der Leyen avisa de que «hay mucho en juego para ambas partes». En su análisis sobre el incierto siglo XXI, Von der Leyen concluye que el sistema multilateral vigente en las últimas décadas está en peligro, pero que la UE responderá con pragmatismo y amplitud de miras. «Hemos entrado en una nueva era de dura competencia geoestratégica. Romper los vínculos de la economía global no beneficia a nadie. Europa seguirá buscando cooperación. Con nuestros amigos de toda la vida y cualquier país que compartamos intereses», dijo mientras recordaba que en los últimos meses la UE ha cerrado acuerdos de libre comercio con Mercosur, Suiza y Méjico y que esta lista puede ir aumentando. «Para defender estos valores en un mundo cambiante, debemos cambiar nuestra manera de actuar. Debemos buscar nuevas oportunidades allí donde surjan. Este es el momento de comprometernos más allá de bloques y tabúes. Y Europa está preparada para el cambio». En cuanto a la posición europea en un mundo de alianzas cambiantes, Von der Leyen también ha tendido la mano a China. Pase lo que pase en Washington, Bruselas no se sumará a la guerra contra Pekín y elegirá sus propias batallas. Pero eso no significa que vaya aceptar los dictados de Pekín sin rechistar. «Debemos profundizar nuestra relación con China, y cuando sea posible, incluso para ampliar nuestros lazos comerciales y de inversión», aseguró.

Sobre el modelo económico europeo, Von der Leyen ha reconocido de manera implícita que la UE se equivocó al dejarse chantajear por Rusia a través de la provisión de gas barato. Pero aunque desengancharse de los hidrocarburos ha supuesto una factura dolorosa debido al incremento de los precios de la energía, sigue creyendo que la solución es el impulso a las renovables y la lucha contra el cambio climático ya que «su impacto es imposible de ignorar». «El acuerdo de París sigue siendo la mejor esperanza de la humanidad. Europa mantendrá el rumbo. Y seguiremos trabajando con todas las naciones para detener el calentamiento global», defendió.