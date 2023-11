La cruzada de Putin contra las libertades

Esta semana, el Tribunal Supremo de Rusia pronunciará su fallo sobre la demanda interpuesta por el Ministerio de Justicia que pide declarar «el movimiento LGBT internacional» como organización extremista y prohibirlo en el país. Lo más probable es que el Tribunal esté de acuerdo con los argumentos del Ministerio, aunque ese «movimiento» jamás existió (hay cientos de organizaciones que defienden los derechos de las personas LGBT+ en todo el mundo, pero sería extraño acusarlos todo por tratarse de una empresa consolidada). Cuando el fallo entre en vigor, cualquier información pública relativa a las «minorías sexuales» (como suelen llamar los funcionarios rusos a las personas LGBT), referencias a relaciones homosexuales y, ante todo, exhibición del arco iris será considerado un delito castigado con multa o prisión.

La medida, que no es la primera que se toma para reprimir a las personas LGBT en Rusia, pero sin duda el más radical jamás registrada: pone al país a la par de la Alemania nazi de 1935, donde los homosexuales fueron tratados como parias. El presidente Putin, hablando recientemente en una reunión convocada «un foro cultural», admitió que las «minorías sexuales» son «parte de nuestra sociedad», pero siendo, como él dijo, «transformadores» (en ruso, esta palabra significa un componente pasivo que transfiere energía eléctrica de un circuito eléctrico a otro).

No sólo las personas LGBT se han convertido en un tema de preocupación para el Kremlin en los últimos años. Un poco antes, los parlamentos regionales y la Duma estatal debatieron las iniciativas presentadas por la Iglesia Ortodoxa Rusa (que, diría yo, no posee ningún derecho de iniciativa legislativa según la Constitución rusa) exigiendo la prohibición del aborto. Formalmente, la idea consiste en prohibir la publicidad sobre los abortos y la «popularización» de esta práctica, pero en realidad muchas clínicas privadas ya recibieron instrucciones de dejar de practicarlos, y en varias regiones ya lo habían hecho (Crimea, que ahora sirve como faro de los «valores tradicionales» del Kremlin, estuvo entre las primeras). Si esta legislación se aprueba en todo el país –como pide el Patriarca Cyrill – se parecería a las leyes nazis de 1933 que no prohibían los abortos por completo (esto ocurrió el 9 de marzo de 1943, después del anuncio de la Guerra Total), pero ordenó abstenerse de cualquier publicidad de este procedimiento por parte de los médicos. Además, los políticos rusos dicen abiertamente que la predestinación más importante de la mujer es dar a luz a hijos, insistiendo en que la educación y las carreras deben ser considerados de importancia secundaria, cuestionando así abiertamente la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Estas políticas no son anecdóticas: yo diría que reflejan varias características fundamentales del Estado ruso contemporáneo.

Primero, el Kremlin apuesta ahora por un culto neofascista a la masculinidad y la fuerza pura. Ser fuerte y brutal es ahora una especie de nueva virtud, por lo se debe demostrar que hombres y mujeres son más distintos, y cualquier «desviación» de los roles de género tradicionales no deberían ser tratados como normales e incluso como aceptables. La violencia se convierte en una nueva religión; incluso los asesinos en serie convictos pueden ser perdonados si se unen a las tropas rusas que luchan en Ucrania y sirven allí seis meses. En la sociedad ideal de Putin, los hombres son soldados y las mujeres crían los niños. Todo lo demás se considera producto del «Occidente decadente».

En segundo lugar, los dirigentes rusos parecen estar muy preocupados por el «problema demográfico». Las tasas de fertilidad en Rusia alcanzaron este año los mínimos postsoviéticos y la disminución natural de la población aumentó a alrededor de 680.000 personas por año entre 2021 y 2023. En los últimos tiempos, el gobierno intentó compensarlo fomentando la migración desde el Asia central postsoviética, pero desde 2022, las autoridades comenzaron a reclutar inmigrantes recién naturalizados en el ejército para intentar enviarlos a Ucrania. La prohibición del aborto se considera parte de la política estatal destinada a asegurar el aumento de la población (algunos diputados incluso piden medidas que podrían llevar a duplicar la población rusa en 50 años).

En tercer lugar, Putin parece intentar sacar provecho de la sed de los hombres rusos por superioridad. La Duma «despenalizó» la violencia doméstica en 2017; desde entonces si un hombre golpea o humilla a su esposa o pareja cívica sin causar daños corporales graves no comparecerá ante el tribunal y sólo pagará una multa (ya que la medida se introdujo, aumentó la proporción de mujeres asesinadas en Rusia por sus parejas del 50% en 2010 al 72% en 2022, pero el Kremlin no está preocupado por la tendencia).

Los mismos sentimientos de superioridad conducen a la condena y el odio hacia las personas homosexuales, y la creciente presión sobre este grupo logra una importanto aprobación entre los rusos que aumentan a su vez su apoyo a Putin.

Durante años, el gobierno ruso ha estado frenando las libertades políticas y civiles de sus súbditos, limitando los derechos de los electores, criminalizando a la oposición, impidiendo las actividades de los sindicatos y los partidos políticos, y corrompiendo el proceso electoral. Suprimió la prensa libre, censuró Internet, limitó los derechos de expresión y de representación. Pero durante todo este tiempo, parecía que el autoritarismo político coexistía pacíficamente con la libertad personal: a las personas se les permitía viajar al extranjero, acumular propiedades y hacer lo que quisieran en su vida privada (hasta el 22 por ciento de los hombres adultos y el 14 por ciento de las mujeres adultas en Rusia son solteros, y dos de cada tres matrimonios terminan en divorcio). Ahora, al parecer, el régimen asume también las libertades personales creyendo que son incompatibles con una sociedad movilizada y militarizada como la Rusia actual. La dinámica contemporánea, diría yo, repite la que se pudo presenciar tanto en la historia soviética como en la nazi de los años 1930 tanto que no hay duda de hacia dónde intenta llevar el presidente Putin a su país.