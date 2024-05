Defensa de Trump ataca a Cohen en alegato final

En cualquier momento, a partir de hoy, Donald Trump podría ser declarado culpable o inocente de la causa penal que enfrenta en Nueva York por el caso de la exactriz porno Stormy Daniels. Ayer, las partes expusieron sus argumentos finales en un último intento de convencer al jurado de doce miembros de sus posturas. Primero fue el turno de los abogados del exmandatario, que se centraron en tratar de mostrar al testigo estrella de la Fiscalía, Michael Cohen, como un mentiroso cuyo testimonio no debe ser tenido en cuenta. Además, el abogado de Trump, Tood Blanche, aseguró que el fiscal del distrito de Manhattan no ha demostrado la culpabilidad de su cliente.

Ya por la tarde, al cierre de esta edición, fue el turno de la Fiscalía, cuya estrategia se centró en dejar claro que han demostrado con pruebas suficientes que el expresidente falsificó registros comerciales con la clara intención de encubrir lo que ellos consideran «un gasto ilegal de campana en las elecciones de 2016».

A partir del este miércoles, el jurado comienza su deliberación, en sus manos está determinar si Trump es culpable o inocente de los 34 cargos criminales que enfrenta en esta causa.

El expresidente esta vez estuvo arropado por varios de sus aliados y familiares, entre ellos sus hijos Donald Trump Jr., Eric Trump y su esposa Lara T., y Tiffany Trump junto a su marido Michael Boulos. Antes de comenzar la sesión, el expresidente ya se quejaba a través de su red social asegurando que no era justo que la Fiscalía fuera la segunda en plantear sus argumentos de cierre. «¿Por qué se permite al Gobierno corrupto que haga su argumentación al final en el caso contra mi? ¿Por qué la defensa no puede ir la última? Es una ventaja muy injusta». Hay que decir que se ha seguido el orden habitual de intervención en estos casos.

Esta última queja se suma a las varias que el exmandatario ha estado lanzando durante las seis semanas que ha durado el proceso que ha seguido presencialmente de manera obligatoria. Fiel a su estilo, a su llegada a la corte, Trump también se dirigió a los medios de comunicación que le esperaban en el pasillo y afirmó que este proceso equivale a una «interferencia electoral», asegurando que era «un día peligroso para EE UU».

A las puertas de la corte se vieron miembros de la campaña de Joe Biden acompañados del actor Robert de Niro y a un oficial del Capitolio, Harry Dunn, que fue atacado el 6 de enero y forma parte de la gira que están organizando los demócratas por EE UU para recordar a los votantes que la democracia está en juego. Dentro de la sala, el tiempo se había repartido previamente. La Fiscalía contaba con 4,5 horas para sus argumentos finales, y la defensa con 2,5 horas. Por eso, Blanche fue directo al grano asegurando que «Trump es inocente». «No cometió ningún delito, y el fiscal no ha cumplido con su carga de prueba y punto».

La estrategia era conocida, tirar por tierra la credibilidad del testigo estrella de la Fiscalía, el que fue abogado personal de Trump, Michael Cohen. «Hoy [por ayer] me oirán mucho hablar de Cohen, y eso no debería sorprenderles. No se puede condenar al expresidente por ningún delito más allá de toda duda razonable basándose en las palabras de Cohen».

Blanche insistió en que el caso se trata de «documentos», no de Stormy Daniels, y que el jurado debería centrarse en ello, teniendo en cuenta que no hay nada que corrobore algunas de las declaraciones hechas por Cohen, como, por ejemplo, que se reunió con el expresidente y su contable en la torre Trump para repasar el rembolso a Cohen por el pago que él mismo había efectuado a Stormy Daniels a cambio de su silencio.

La Fiscalía comenzó sus alegatos finales después del descanso para la comida. En una última oportunidad de dirigirse al jurado, les recordó a los doce miembros que pueden confiar en los documentos que han visto durante el proceso y los testigos que han escuchado, incluidos los de Stormy Daniels y Michael Cohen.

Hay que recordar que, para evitar una condena, bastaría con que uno de los integrantes del jurado no esté de acuerdo, algo que se desvelará en las próximas horas o días. Dependerá de las deliberaciones del jurado.