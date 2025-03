Drones ucranianos provocan un gran incendio en la base de los bombarderos estratégicos rusos

Un ataque con drones por parte del Ejército de Ucrania ha provocado un incendio en las instalaciones de la base aérea rusa de Engels, situada en la región de Saratov y de importancia estratégica, según han confirmado este jueves las autoridades de Rusia. El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber derribado 54 drones sobre la zona y el presidente Vladimir Putin ha declarado el estado de emergencia.

Engels, situada a más de 740 kilómetros de la frontera con Ucrania, es una importante base de bombarderos estratégicos, desde la cual la aviación rusa ha lanzado ataques con misiles de largo alcance durante los tres años de guerra. Ucrania la ha atacado en varias ocasiones, la más reciente en enero.

"Por motivos de seguridad, se está llevando a cabo una evacuación de residentes de la zona adyacente al aeródromo debido a un incendio en el territorio del aeródromo", ha afirmado el gobernador de Saratov, Roman Busargin, en un mensaje publicado en su cuenta en Telegram.

Así, ha resaltado que el ataque contra la región, que ha descrito como "el ataque con drones más masivo de todos los tiempos" contra Saratov, ha dejado dos civiles heridos, así como daños en 30 viviendas, dos guarderías, una escuela y un hospital, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora. "Todos los servicios de emergencia siguen trabajando en modo intensificado para eliminar las consecuencias", ha manifestado, al tiempo que ha indicado que las autoridades han evacuado y derivado a pacientes y empleados de un hospital por los daños sufridos en el ataque.

La base aérea de Engels es una instalación estratégica que alberga principalmente bombarderos de largo alcance de la Fuerza Aeroespacial Rusa. Esta base es la única en Rusia que opera el bombardero estratégico Túpolev Tu-160 y también el Tu-95MS, con capacidades tanto convencionales como nucleares.​

El aviso de Zelenski

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró que los ataques aéreos contra territorio enemigo continuarán hasta que no se haya concretado un documento sobre la tregua parcial de 30 días que ambos bandos están dispuestos a declarar para poner fin a los ataques contra infraestructuras energéticas. “Yo no sé qué dice (el presidente ruso, Vladímir) Putin allí”, dijo Zelenski en una rueda de prensa celebrada alrededor de la pasada medianoche, "pero ahora tenemos 107 drones Shahed en el cielo”.

El líder ucraniano hacía referencia al último ataque ruso con aparatos no tripulados de ataque. “Por eso yo entiendo que mientras no haya acuerdo, mientras no haya el documento correspondiente sobre el alto el fuego parcial, pienso que habrá ataques”, declaró Zelenski poco después de transmitirle al presidente de EEUU, Donald Trump, que aceptaba la tregua parcial que Washington había acordado antes con Moscú.

Ucrania y Rusia siguen atacando objetivos enemigos con drones de larga distancia mientras se concretan los términos del alto el fuego parcial que han accedido a declarar ambas partes.