Edi Rama, primer ministro de Albania: «El uso de la inmigración como arma política puede devastar Europa»

Edi Rama (1964), primer ministro de Albaniadesde 2013, ha presentado en Madrid la 30 edición del World Law Congress (WLC) en la sede de Cremades & Calvo-Sotelo, donde ha aprovechado para explicar que Albania "es un país de oportunidades", con "gente hospitalaria", "seguro" y "tan bonito como España pero mucho más barato". "Así que vengan", animó a su auditorio, donde fue preguntado por el problema de la inmigración en Europa. "Estamos convirtiendo algo que tiene que ver con la gestión de las fronteras y la gestión de mano de obra en una guerra cultural. Y esto es algo que puede devastar el alma de Europa. Así que mientras no haya una política al respecto, más allá de izquierdas y derechas, y de intereses electorales, Europa tendrá problemas", advirtió.

El dirigente albanés fue jugador de baloncesto (mide 1,98 metros) y llegó a competir en la selección de su país. Hijo de un famoso escultor, a este político socialdemócrata que ha ganado tres elecciones consecutivas, le gusta pintar y escribir. Pero sobre todo sueña con hacer de Albania un país próspero donde la pobreza y la corrupción sean algo del pasado.

¿Ha visto ya a su amigo Pedro Sánchez?

Esta vez no.

¿Cree que es uno de los líderes socialistas más relevantes en Europa ahora mismo?

No solo socialista. Pedro Sánchez es uno de los más grandes líderes de nuestro tiempo. Su forma de lidiar con los problemas con los demás, con la propia Europa, es algo realmente respetable.

Es un político muy controvertido en España

Sí, es controvertido aquí porque son un país mediterráneo y todos los que tienen la carga de liderar un país democrático del Mediterráneo son controvertidos. No puede ser de otra manera. De lo contrario, no seríamos gente mediterránea. Seríamos nórdicos y no viviríamos bajo el sol intenso del sur. Así que es bueno que sea así.

¿Cómo van las negociaciones con la UE? ¿Será Albania un miembro más del club en 2030?

Las negociaciones siguen el curso establecido en la hoja de ruta, que es la misma para todos los países. Simplemente tienes que hacer los deberes y adoptar el cuerpo de derecho europeo en tu legislación y, por otro lado, mostrar capacidad para implementarlo. Con respecto al calendario, el plan que hemos compartido junto con la Comisión Europea es que a finales de 2027 concluiremos toda la parte técnica y luego se abordará la parte política, para acabar con la ratificación por parte de los parlamentos nacionales. Así que si todo va según lo previsto, 2030 será el año en que Albania sea un nuevo miembro de la Unión Europea.

¿Cómo va a aumentar el gasto en defensa ahora que Trump exige más dinero a los miembros de la OTAN, a la que Albania pertenece?

Como todos los países, lo haremos poco a poco. Actualmente estamos por encima del 2% de gasto en Defensa con respecto al PIB nacional, así que ya hemos cumplido con la OTAN. Ahora, es obvio que se fijará un nuevo objetivo y nosotros haremos nuestra parte como todos los demás.

¿Ve cerca un acuerdo de paz de Rusia con Ucrania?

No lo sé. Pero creo que es importante que las conversaciones sigan adelante y, por otro lado, es muy importante lograr la paz, pero también no olvidar que necesitamos una paz justa.

¿Cree que las tropas actuales invadirán otros países europeos si Ucrania pierde la guerra?

No creo, no creo que Rusia siquiera piense en invadir a ningún otro país. Y creo que es hora de poner toda la presión y todos los esfuerzos para lograr un acuerdo de paz justo.

¿Cómo son las relaciones entre Albania y Rusia ahora mismo?

No tenemos ninguna relación. Somos el único país de Europa, desde la caída del régimen comunista en 1990, que nunca ha tenido una visita en Moscú y nunca hemos tenido un invitado de Moscú. Me refiero al más alto nivel. Y no tenemos ninguna inversión rusa y no esperamos tenerla. Esto es así por nuestra historia. Tuvimos que vivir con la peor versión del comunismo soviético en Albania (se refiere al dictador Enver Hoxa). Cuando todos los demás pasaron página y dejaron atrás a Stalin en 1960, nosotros seguimos teniendo a Stalin como nuestro ídolo. Así que no tenemos ningún apetito por el dinero ruso. No tenemos apetito por nada más que la literatura, la música y la cultura rusa, que es increíble. La política rusa no nos dice nada y no queremos tener nada que ver con ella.

¿Y China?

Albania es el único país del hemisferio occidental donde las inversiones chinas se sitúan en el 0,1%. No tenemos sus inversiones. En términos económicos, la relación es muy pequeña, absolutamente irrelevante para nuestra economía. Nuestra historia con ellos ha sido una historia de hermandad muy estrecha en el peor momento de China, cuando pasaron por la Revolución Cultural, que fue importada a Albania a lo grande y que prácticamente destruyó por completo nuestro país en muchos sentidos. China no es Rusia, por supuesto, y tenemos un gran respeto por ella.

En lo últimos años, muchos jóvenes albaneses se han ido de su país en busca de mejores oportunidades. ¿Cuándo se detendrá el éxodo?

No es algo que haya pasado solo en los últimos años. Los albaneses han emigrado desde 1990. Y continúan haciéndolo. No creo que esto sea algo único. La gente se mueve. Los jóvenes tienen derecho a experimentar cosas nuevas. Incluso en España hay médicos que quieren irse a otro sitio. Así que vivimos en un mundo diferente. Por supuesto, tenemos este problema y tenemos que hacer que Albania sea cada vez mejor, pero no nos hagamos ilusiones de que nos vamos a convertir en España o Alemania ya y de que la gente dejará de emigrar.

¿Es Albania una tierra de oportunidades?

Albania representa para Europa una especie de América en la medida en que es un país de oportunidades. Necesitamos inversiones. Albania tiene un entorno muy amigable para los inversores extranjeros y hay muchas cosas por hacer.

¿Europa necesita a los Balcanes?

Europa necesita a los Balcanes tanto como los Balcanes necesitan a Europa. No nos harán ningún favor metiéndonos en Europa sino que Europa se hará un favor a sí misma integrando a los Balcanes. Estamos en el corazón del continente y somos la única realidad en la historia de las fronteras y de los mapas con una doble frontera: una exterior y otra interior, y dentro de esta frontera interior están los Balcanes, así que deberíamos formar parte de la UE; de lo contrario, otros aprovecharán la oportunidad y ganarán ese espacio. No creo que a la Unión Europea le guste tener otros poderes dentro de su propio territorio.

¿Cree que Donald Trump será un factor que impulse una mayor integración de la Unión Europea?

Donald Trump dice que Dios lo salvó del disparo de bala para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Y estoy súper feliz de que Dios lo hiciera. Yo añado que Dios salvó a Donald Trump para despertar a Europa. Así que, si esto es así, Trump es una bendición para Europa en el sentido de que Europa tiene todas las razones para despertar y cambiar y ser mucho más consciente de que la necesidad de cambio no puede posponerse cada año, porque de lo contrario, Europa será subsidiaria. Europa puede y debe ser una gran potencia y para ello debe cambiar y ser autosuficiente.

¿Cree que una solución para gestionar la llegada de inmigrantes sin papeles pasa por seguir la política italiana de transferir a Albania a los migrantes africanos?

Italia no transfiere inmigrantes. Solo quiere usar estos dos centros que tiene en Albania para procesarlos antes de que entren en la Unión Europea y decidir quién cumple con los procedimientos y quién no. Albania no tiene nada que ver con eso, nosotros solo le dimos a Italia estos dos lugares de carácter extraterritorial y durante cinco años. Ellos lo usan y hacen lo que quieren.

Otros países europeos están planeando hacer lo mismo que Albania, incluso la administración de Donald Trump está haciendo algo similar.

Pueden planearlo, pero no con Albania, porque nosotros lo hicimos con Italia por razones históricas, pero también porque la geografía lo permite.