Elecciones en Grecia: “Tsipras perderá el poder pero se mantendrá como la principal fuerza de la izquierda”

Cerca de diez millones de electores están llamados a las urnas este 7 de julio y ya se trata el declive de Tsipras como la crónica de una muerte anunciada. El responsable del movimiento izquierdista que en su día revolucionó Grecia no parece ahora pasar por su mejor momento. Los sondeos dan la victoria a su contrincante, Kyriakos Mitsotakis, del partido conservador, Nueva Democracia, quien parece que se harán con el control del gobierno en el país.

Para analizar los puntos clave de estas elecciones y el cambio radical a nivel político que parece que se experimentará, LA RAZÓN ha hablado con Roberto Villa García, profesor en el Área de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid:

- ¿Estamos ante el final de Tsipras y el movimiento de izquierda en Grecia?

- No. Lo que las encuestas señalan, y los resultados de las elecciones europeas confirmaron, es que perderán el poder, pero se mantendrán como la principal fuerza de la izquierda en la oposición. Queda por saber si, fuera del gobierno, Tsipras podrá mantener la cohesión del partido y un suelo de electores suficiente como para salir a ganar en las siguientes elecciones. En todo caso, la izquierda es fuerte en Grecia y no me extrañaría que el resultado en las elecciones de mañana fuera más apretado que el que señalan las encuestas.

- ¿Son realistas las promesas y expectativas de Mitsotakis o está aprovechando el declive de Tsipras?

- Al contrario, fue Tsipras quien ganó las elecciones anteriores de 2015 vendiendo humo y con un discurso populista y contrario a la UE. Al final, y después de perder más de un año, Syriza ha tenido que priorizar las políticas que evitaran la bancarrota de Grecia. Sin Syriza, estoy seguro que Grecia hubiera estado hoy en la senda de recuperación por la que ya ha transitado Portugal. Eso es lo que se espera de Mitsotakis y de Nueva Democracia, que recuperen el tiempo perdido por Tsipras.

- ¿Cambiará Grecia mucho sin rescates pero bajo un gobierno conservador?

- Mejor liberal conservador, porque Nueva Democracia es el homólogo del Partido Popular español. Respondiendo a la pregunta, creo que sí, porque a diferencia de Tsipras, Mitsotakis sí cree en la economía libre -la libre empresa, la propiedad privada y el mercado libre- y está convencido que Grecia sólo tiene futuro si aumenta su productividad y su competitividad. Si Grecia se convierte en un país fiable, será mucho más fácil para la UE ayudarla, especialmente para sostener los servicios públicos. Los griegos no deben perder la esperanza: países como Islandia, Irlanda o Portugal lo han pasado mal con la crisis y, sin embargo, hoy presentan ya niveles de bienestar superiores a los de antes de 2008.