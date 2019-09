Elecciones para salir del bloqueo

¿A Boris Johnson le conviene realmente convocar elecciones? ¿Y a los laboristas?

Boris Johnson insistirá en convocar elecciones generales anticipadas, es una apuesta personal, aunque por el momento no está claro si obtendría la mayoría necesaria para cumplir su plan de ejecutar el Brexit el 31 de octubre. Con una mayoría de los conservadores, podría haber más claridad sobre la salida. Una vez aprobada la norma que requiere que Boris Johnson solicite un retraso si no se llega a un acuerdo con la UE antes del 19 de octubre, en el improbable caso de que el Gobierno logra organizar elecciones antes de ese día, la mayoría conservadora podría modificar esa legislación y abandonar el UE el 31 de octubre. Por su parte, los laboristas han estado pidiendo elecciones durante mucho tiempo y sería conveniente para ellos celebrarlas antes del 31 de octubre, para hacer campaña en una plataforma anti-«No Deal» frente a Boris Johnson. Sin embargo, si gana, un gobierno laborista solicitaría una extensión del proceso del Brexit, y tampoco está claro qué propone como alternativa y para qué la usaría.

Una ampliación del tiempo de negociaciones con la UE, ¿puede solucionar algo, o solo va a alargar una situación sin visos de solución?

Johnson ha dicho explícitamente muchas veces que no extenderá el Brexit, hasta que prefiere estar muerto, pero es poco probable que desobedezca la ley. Tendrá que romper su promesa o convocar a elecciones de algún modo, que parece ser la forma más probable de salir del callejón sin salida en este momento. Para que se otorgue la extensión, toda la UE debe aceptarla. Querrán saber cuál es el propósito de la extensión, si Johnson se toma en serio el acuerdo y si puede garantizar que este acuerdo se aprobará en el Parlamento. Hasta este momento, la UE cree que Johnson no ha buscado nunca un acuerdo y sospecha que cualquier nuevo acuerdo corre el riesgo de no ser ratificado por el Parlamento británico. Es importante destacar que por solicitar una extensión y tener más tiempo hasta enero no se ayudará a solucionar las negociaciones entre Londres y la UE o las divisiones en Westminster.

¿Cómo queda el Partido Conservador tras la rebelión de varios de sus diputados?

Las divisiones en el partido sobre el Brexit se han profundizado con el tiempo, pero tras la llamada «purga» de aquellos que votaron contra el Gobierno, podemos esperar una división muy importante entre las diferentes posiciones al respecto. En las próximas elecciones, es probable que acentúe todavía más la posición pro-Brexit y apele al «Leave» y a los votantes menos liberales socialmente, más en el norte de Inglaterra que en Londres.