La UE empieza a buscar otros socios comerciales: quiere acuerdos con India y Mercosur cuanto antes

“Señoras y señores, las normas que rigen las relaciones entre potencias mundiales están cambiando. No debemos dar nada por sentado. Y aunque a algunos en Europa no les guste esta nueva realidad, estamos preparados para afrontarla. Nuestros valores no cambian. Pero para defender estos valores en un mundo cambiante, debemos cambiar nuestra forma de actuar. Debemos buscar nuevas oportunidades dondequiera que surjan. Este es el momento de actuar más allá de los bloques y tabúes. Y Europa está preparada para el cambio”. Éstas son las palabras con las que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen clausuró su discurso celebrado en el Foro Económico de Davos pronunciado el pasado 21 de enero, solo un día después de la investidura de Donald Trump.

Aunque quizás nadie esperaba una guerra comercial tan cruenta como la desatada durante el segundo mandato de Trump ni un pánico tan desaforado en los mercados financieros, lo cierto es que la Unión Europea lleva tiempo preparándose para un mundo de alianzas cambiantes en las que deberá comerciar con otros socios diferentes de los tradicionales. La UE lleva tiempo haciendo los deberes, aunque ahora deberá hace un esprint.

Fruto de este trabajo previo, los anuncios de Trump coincidieron con un viaje de la cúpula comunitaria a Uzbequistan, lugar desde el que Von der Leyen pronunció su primera reacción. Horas después, la presidenta de la Comisión Europea anunció un paquete de inversión de 12.000 millones de euros para consolidar la posición de la UE en Asia Central. “Este en un nuevo capítulo de una larga amistad (…) Nunca socios fiables han sido tan importantes”.

Lo cierto es que nadie sabe muy bien las consecuencias de esta guerra comercial. Según los cálculos preliminares de los técnicos europeos, el coste máximo de la guerra arancelaria puede ser de 81.000 millones de euros anuales. Un “salto importante” si se tiene en cuenta que ahora los aranceles que pagan los europeos por colocar sus productos en EEUU son 7.000 millones. Son cifras cogidas con pinzas porque dan por hecho que los intercambios comerciales van a continuar en un volumen similar al actual. Pero lo que quiere precisamente Trump es impulsar el Made in USA y que la producción vuelva a Estados Unidos, no que las importaciones al país continúen como hasta ahora. Según el análisis realizado por Bloomberg, hasta el 50% de las exportaciones europeas a Estados Unidos están en peligro a medio plazo lo que tendría un impacto en el 1,1% de la actividad económica.

El pánico en los mercados es fruto de esta incertidumbre sobre qué puede pasar. Por eso Europa busca nuevos socios con los que importar y exportar mientras analiza que respuesta dar a Estados Unidos. La Unión Europea cuenta actualmente con acuerdos comerciales con 76 países y quiere seguir ampliado esta red. “Nos gustan las Harley Davidson, pero también nos gusta Moto Guzzi o podemos comprar Yamaha a Japón”, aseguraron fuentes diplomáticas. Bruselas quiere diversificar las importaciones como las exportaciones, aunque el socavón que puede dejar esta guerra comercial con Estados Unidos sea grande.

Acuerdo con India para este año

En los últimos meses, la UE ha firmado acuerdos comerciales con Mercosur, México, y Suiza y pretende firmar otro con la India antes de que termine este año. De hecho, el colegio de comisarios se desplazó hasta este último país los pasados 27 y 28 de febrero como un gesto de lo prioritario que resulta para la UE este nuevo acuerdo. El calendario es ambicioso ya que las dos partes iniciaron las negociaciones en 2007, pero el proceso quedó congelado una década entre 2013 y 2022.

Otro capítulo aparte lo merece Mercosur, el pacto que ha puesto de uñas al campo europeo y que aún está pendiente de ratificación. La fumata blanca se produjo en el mes de diciembre, tras 25 años de negociaciones. Si todo sale según lo previsto, se creará la mayor zona de comercio del mundo con 700 millones de consumidores. Bruselas calcula que el acuerdo ahorrará 4.000 millones de euros a las empresas exportadoras europeas que ahora soportan aranceles del 35% en el caso de los coches, un 20·% en la maquinaria, un 18% en los productos químicos y un 14% en los farmacéuticos.

Ahora este pacto debe ser refrendado por las capitales europeas que en los últimos meses estaban divididas con España y Alemania a favor y Francia en contra. El veredicto final de Italia pueda inclinar la balanza a un lugar u a otro. Para la Comisión Europea, la luz verde final a este pacto resulta más vital que nunca tras la guerra comercial de Trump.

Además, Bruselas también ha lanzado la primera Asociación para el Comercio Limpio y la Inversión con Sudáfrica y también está negociando con Indonesia y Tailandia.