Encuentran muerta a Maryanne Trump, la hermana mayor del expresidente que le llamó "cruel y el hombre más peligroso del mundo"

Las autoridades estadounidenses han informado que Maryanne Trump Barry, la exjueza federal y hermana mayor del expresidente Donald Trump falleció este lunes "por causas desconocidas" en el Upper East Side en Manhattan. La mujer tenía 86 años y era muy cercana y protectora de su hermano, aunque le consideraba "cruel" por su política con las familias inmigrantes.

Según informa The New York Times, Trump que aspira por segunda ocasión a la nominación republicana a la Casa Blanca, prestaba más atención a lo que decía su hermana que a cualquier otra persona. No obstante, llegó a haber un distanciamiento entre ambos en relación a la política del expresidente. Fue al final del mandato de Trump cuando se publicaron grabaciones que hizo en secreto su sobrina Mary L. Trump, que promocionaba un polémico libro sobre la familia, "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man" (Demasiado, pero nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo", en las que su tía criticaba a su hermano.

En dichas grabaciones, que fueron obtenidas y dadas a conocer por The Washington Post, Maryanne Trump aseguraba que el entonces presidente "no tiene principios" y lamentaba su "falta de preparación" para el cargo. También criticó la política del presidente de separar las familias inmigrantes y consideró que el mandatario era "cruel".

Maryanne Trump fue jueza federal en Nueva Jersey, cargo que le ayudó a alcanzar el abogado Roy M. Cohn, mediador de Trump, durante el mandato del presidente Ronald Reagan (1981-1989), destaca el Times. Se retiró de la judicatura en 2019 en un momento en que se gestaba una investigación sobre las prácticas fiscales de la familia. El expresidente perdió a su hermano menor, Robert S. Trump, en 2020, y a su exesposa Ivana, madre de sus tres hijos mayores, en 2020.