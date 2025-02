El Estado Islámico anuncia que ya está en Uruguay y que pronto se extenderá por toda América

La euforia de los yihadistas del Estado Islámico tras los últimos atentados no tiene freno. Pero debería haberlo. Los terroristas, sobre todo cuando se trata de fanáticos religiosos, los más peligrosos, no entienden otro mensaje que la derrota para cortar su entusiasmo. Es cierto que es difícil luchar contra este tipo de delincuencia, pero no imposible. Para ello hacen falta medios porque agentes especializados los hay y tienen la voluntad de vencer.

La sociedad occidental, que ignora lo que hacen los yihadistas lejos de sus países, allí donde están sus cabecillas y aparatos de propaganda, que tanto daño hacen y que sirven para la captación de los lobos solitarios, sólo se preocupa cuando ve el terrorismo de cerca y los políticos de turno esbozan sobre el mismo terreno de un atentado soluciones como la deportación de todos aquellos individuos que se encuentran ilegalmente o pendientes de obtener un permiso. Es necesario, sin duda, pero el mal hay que atajarlo de raiz. Las conferencias a las que acuden grandes expertos no bastan. Es urgente una acción sobre el terreno y desenmascarar a los países que apoyan al yihadismo y los canales de financiación.

Mientras, los yihadistas del Estado Islámico siguen con lo suyo. Anoche colgaron un vídeo en el que aseguran que ya están en Uruguay y que pronto se extenderán por toda América, dentro de su proyecto de "califato mundial". Este tipo de asuntos hay que situarlos en sus exactos términos porque se trata de publicidad con la que pretenden animar a los terroristas para que cometan atentados, en especial mediante atropellos masivos. Para ellos, han publicado un cartel en alemán en el que dicen que desde un automóvil hay muchos objetivos que pueden ser asesinados.

"Un lobo solitario estuvo aquí" dicen un cartel que parece en un el vídeo y que recoge supuestamente una calle de una ciudad uruguaya y a continuación la monserga de que pronto estarán en todos los sitios. Atribuyen la grabación a S. B. de P., ya arrestada y que juraba "lealtad al jeque muyahidín Abu Hafs al-Quraishi". El cartel en alemán es una invitación a nuevos atropellos. Estamos ante un peligro creciente y es necesario adoptar las medidas precisas para hacerlo desaparecer en el plazo más breve posible.