Estados Unidos ha extraditado al terrorista convicto Tahawwur Hussain Rana, ciudadano canadiense y originario de Pakistán, para que sea juzgado en la India por 10 cargos penales derivados de su presunta participación en los atentados terroristas de 2008 en Bombay-Mumbay.

Rana, de 64 años, está acusado en India de numerosos delitos, entre ellos conspiración, asesinato, comisión de un acto terrorista y falsificación, relacionados con su presunta participación en los atentados terroristas de Mumbai de 2008 cometidos por Laskhar-e-Tayyiba (LeT). Entre el 26 y el 29 de noviembre de ese año, diez miembros del grupo llevaron a cabo una serie de 12 ataques coordinados con disparos y bombas en Bombay. Se infiltraron en la ciudad por mar y luego se dividieron en equipos por múltiples lugares. Los atacantes en una estación de tren dispararon armas y lanzaron granadas a la multitud. Los atacantes en dos restaurantes dispararon indiscriminadamente a los clientes. Los atacantes en el Taj Mahal Palace Hotel mataron a tiros a personas y detonaron explosivos. Los atacantes también dispararon y mataron a personas en un centro comunitario judío. Cuando el terror finalmente se calmó, 174 víctimas, incluidos seis estadounidenses (cuatro muertos) y dos españoles (heridos), entre otras nacionalidades, estaban muertas, junto con todos los terroristas de LeT menos uno . Cientos de personas más resultaron heridas y la cIudad sufrió daños materiales por valor de más de 1.500 millones de dólares. Los atentados se encuentran entre los más terribles y catastróficos de la historia de la India. La entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, salió ilesa de los atentados.

India alega que Rana facilitó una cobertura fraudulenta para que su amigo de la infancia David Coleman Headley (Headley), un ciudadano estadounidense nacido Daood Gilani, pudiera viajar libremente a Bombay con el propósito de realizar vigilancia de posibles sitios de ataque para LeT . Headley había recibido entrenamiento de miembros de LeT en Pakistán y estaba en comunicación directa con LeT sobre los planes para atacar Mumbai. Entre otras cosas, Rana supuestamente acordó abrir una sucursal en Mumbai de su negocio de inmigración y nombrar a Headley como gerente de la oficina, a pesar de que Headley no tenía experiencia en inmigración. En dos ocasiones separadas, Rana supuestamente ayudó a Headley a preparar y presentar solicitudes de visa a las autoridades indias que contenían información que Rana sabía que era falsa. También proporcionó, a través de su socio comercial, documentación en apoyo del intento de Headley de obtener la aprobación formal de las autoridades indias para abrir una sucursal del negocio de Rana. A lo largo de más de dos años, Headley se reunió repetidamente con Rana en Chicago y describió sus actividades de vigilancia en nombre de LeT.

Tras los ataques, Rana supuestamente le dijo a Headley que los indios "se lo merecían". En una conversación interceptada con Headley, elogió a los nueve terroristas de LeT que habían muerto en los atentados, diciendo que "deberían recibir el Nishan-e-Haider", la "mayor condecoración de Pakistán al valor en la batalla", reservada para los soldados caídos.