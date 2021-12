Internacional

Multa de 20.000 euros a los “tories” por no declarar la reforma del piso de Johnson

El Partido Conservador británico ha sido multado con 17.800 libras (20.743 euros) por no declarar un donativo que se utilizó para pagar la reforma de la residencia oficial del primer ministro, Boris Johnson, y su esposa, Carrie, en Downing Street, anunció este jueves la Comisión Electoral.

Los “tories” han indicado que en los próximos días decidirá si recurre la multa. La Comisión, que vigila la financiación de las formaciones políticas, precisó en un comunicado que el partido gobernante no informó debidamente ni registró a nivel contable 67.801,72 libras (unos 79.000 euros) recibidas en octubre de 2020 de la empresa Huntswood Associates Limited, propiedad del exvicepresidente “tory” David Brownlow, cercano al jefe del Gobierno.

Según el organismo, la mayor parte de esa cantidad se destinó a pagar las obras de redecoración de la vivienda ubicada en el número 11 de Downing Street (normalmente ocupada por el ministro de Economía pero que en este caso usa el líder conservador por ser más grande que el piso del número 10).

El partido solo registró, sin muchos detalles, 15.000 libras (17.471 euros), pero no comunicó el monto restante, que se empleó para pagar tres facturas para las reformas que previamente había adelantado el propio Gobierno. La Comisión ha considerado que otras 59.747,40 (69.595 euros) que lord Brownlow pagó directamente a los encargados de las obras no se consideran una donación al partido y por tanto no se penalizan.

En total, la reforma, que, según publicó la prensa, llevó a cabo una prestigiosa diseñadora, costó al menos 112.549 libras (131.125 euros), que se suman a otras 30.000 que todos los nuevos primeros ministros reciben del Estado para dejar a su gusto la residencia oficial.

La directora de regulación de la Comisión, Louise Edwards, dijo que “los actos y decisiones de la formación suponen graves fallos” en sus obligaciones y recordó que “los votantes quieren que haya transparencia en la financiación de los partidos”.

Cuando la prensa reveló a principios de año la opaca financiación de las costosas obras, Johnson, que presuntamente al final devolvió el dinero, aseguró que las había pagado de su bolsillo, y fue absuelto de mala conducta por su asesor sobre estándares en cargo público.

La multa a los conservadores llega en un mal momento para el primer ministro, foco de la crítica política, entre otras cosas, por haber permitido fiestas de Navidad el año pasado en Downing Street cuando había restricciones sanitarias en Reino Unido por la pandemia.