Una mujer recibe la carta de su amiga escrita hace más de 50 años en la antigua Unión Soviética

Una carta que fue escrita por una niña de 12 años en Polonia ha podido ser entregada a su destinatario después de casi 51 años, una amiga por correspondencia en Lituania. El escrito llegó a manos de Genovefa Klonovska, su destinataria, el pasado mes de diciembre.

La carta fue enviada junto con otras 17 más, y cayó este verano por un orificio de ventilación, mientras se demolía un muro en una antigua oficina de correos de las afueras de Vilnius. “Pensé que alguien me estaba gastando una broma”, dijo Klonovska tras recibir la carta, que incluía una rosa de colores hecha a mano y dos muñecos de papel. “Los obreros nos sugirieron que tiráramos las cartas viejas, pero yo llamé a Correos en su lugar”, dijo Jurgis Vilutis, el propietario del edificio. “Estoy muy contento de que se hayan interesado”.

Entre finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, las cartas habían sido escondidas por un empleado de correos que supuestamente las registraba en búsqueda de dinero u objetos de valor, tal y como dijo Vilutis en declaraciones a Reuters. En aquel entonces, Lituania formaba parte de la Unión Soviética, y los remitentes solían ser familiares emigrantes o amigos por correspondencia en lugares como Polonia, Australia o Rusia.

En la carta a Klonovska, enviada desde Koczary (Polonia) y sellada en 1970, una chica llamada Ewa se queja de que los autobuses ya no llegan a su pueblo, por lo que tiene que caminar con un frío de 23 grados bajo cero, y pide fotos de los actores. Ahora, a sus 60 años, Klonovska no recuerda a Ewa. Probablemente escribió a Ewa tras encontrar su dirección en un anuncio de amigos por correspondencia en un periódico, y la relación cesó cuando la carta no fue entregada.

Los nombres de las calles y su numeración han cambiado en Vilnius, y los trabajadores de la oficina de correos pasaron meses buscando las casas correctas y hablando con los actuales inquilinos y vecinos, para rastrear a dónde se mudaron los destinatarios. Del total de cartas, sólo se pudieron encontrar cinco destinatarios. En varios casos, los hijos de los destinatarios fallecidos recibieron una carta perdida. “Sentimos el deber moral de hacerlo”, dijo Deimante Zebrauskaite, jefe del departamento de experiencia del cliente de Correos de Lituania.