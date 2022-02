Biden se vuelve a “olvidar” de Sánchez: le deja fuera de ronda de contactos para abordar la crisis de Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, organizó este viernes una llamada con los principales líderes de países miembros de la OTAN. Según la Casa Blanca, el objetivo de estas conversaciones era “discutir preocupaciones compartidas sobre la acumulación continua de las fuerzas militares de Rusia alrededor de Ucrania y la coordinación continua tanto en la diplomacia como en la disuasión”.

Entre los líderes invitados por el mandatario estadounidense, se encontraba el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von Der Leyen; el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller de Alemania, Olaf Schulz; el primer ministro de Italia, Mario Draghi; el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg; el presidente de Polonia, Andrzej Duda; el presidente de Rumanía, Klaus Iohannis; o el primer ministro británico, Boris Johnson.

Además, se pretende “continuar la coordinación” entre los aliados “tanto en lo relativo a la diplomacia como a la disuasión”, de acuerdo con la breve nota. De nuevo, y como hizo en anteriores ocasiones, Joe Biden no contactó con el presidente de España, Pedro Sánchez, al que ha vuelto a dejar fuera de un importante gabinete de crisis, como ya hizo hace una semanas en una videollamada con los líderes europeos y, en un principio, con la crisis de Afganistán.

Estados Unidos urgió este viernes a sus ciudadanos a salir de Ucrania en las próximas 24 o 48 horas y avisó de que no pondrá a sus soldados en “una zona de guerra” para rescatar a estadounidenses que decidieron permanecer en territorio ucraniano. Según demanda el líder estadounidense, Rusia ha concentrado suficientes tropas cerca de Ucrania para lanzar una gran invasión. “Un ataque ruso podría comenzar cualquier día y probablemente empezaría con un asalto aéreo, mientras que un rápido avance sobre Kiev también era posible”, dijo el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca Jake Sullivan en una sesión informativa para los medios de comunicación. Mientras, Moscú ha repetido que no quiere una guerra con Kiev y que no amenaza a Ucrania.

Biden ya se reunió este lunes en persona con el canciller alemán en la Casa Blanca y el miércoles habló por teléfono con Macron, después de que éste se entrevistara en Moscú con el presidente ruso, Vladímir Putin, y en Kiev con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski.