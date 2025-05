Polémica de España y Eurovisión por Israel, en directo: última hora, reacciones y estado de Melody

Uno de los rumores más extendidos durante el concurso fue un posible boicot a la cantante sevillana durante su actuación. Desde que arrancó la final, en cada una de las actuaciones aparecía sobreimpresionado en pantalla la forma de votar al candidato, con las distintas formas de dar su apoyo. Sin embargo, cuando saltó Melody al escenario, desapareció esa información y aparecía una banda azul pero sin las correspondientes maneras de votar.

A pesar de todo el ruido generado en redes al respecto, tiene una explicación sencilla. NO se puede votar al país desde el que se emite la señal de televisión. Es decir, desde España no se podía votar a Melody, por lo la realización quitó para España el mensaje con los datos para poder votar. Es parte del reglamento de la organización del festival: no se puede ejercer el "autovoto" para que la competición sea lo más equitativa posible. En la emisión distribuida para el resto de países participantes sí se podían ver los teléfonos y las distintas maneras de votar a la canción española, aunque sirvió de poco porque el televoto sólo le concedió a Melody 10 votos.