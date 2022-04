Un voluntario danés, el tercer extranjero muerto en Ucrania

La guerra de Ucrania se ha cobrado la primera víctima danesa. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca confirma que se ha puesto en contacto con la familia de un ciudadano danés que habría muerto asesinado en Ucrania a comienzos de esta seman. La familia lo ha identificado y lo da por muerto.

Los familiares desean que no se publique ni el nombre ni las fotos del voluntario, y no quieren ser molestados por la Prensa durante su duelo. Exteriores mantiene el deber de confidencialidad en asuntos personales y no puede entrar en más detalles, informa en un comunicado oficial.

Según la televisión pública danesa DR, se trata de un hombre de 25 años que se había enrolado como parte de la legión internacional en Ucrania contra la invasión rusa. Según el perfil de Facebook del fallecido, era un ex soldado.

La embajada de Ucrania estimó el 10 de marzo que hasta 100 daneses en ese momento habrían viajado a Ucrania para luchar contra los rusos, al igual que miles de otros voluntarios extranjeros. Aún se desconocen las circunstancias en las que habría muerto el ex soldado danés, pero los medios daneses informan que habría perdido la vida a principios de esta semana mientras luchaba contra las tropas rusas en Mykolajiv.

El tercer extranjero

Tras 66 días de guerra, ya han muerto tres voluntarios de la legión extranjera en Ucrania. Además del joven danés, han fallecido en combate Willy Joseph Cancel, un estadounidense de 22 años que trabajaba para una empresa contratista militar privada en Ucrania desde el 12 o 13 de marzo, que perdió la vida el jueves. El tercero es Scott Sibley, un ex soldado británico, fue identificado como el civil británico asesinado en Ucrania, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido confirmó que un ciudadano británico había muerto y otro está desaparecido.