Personas cercanas a Putin aseguran que será padre otra vez con la ex gimnasta Alina Kabaeva

El nombre de Vladimir Putin está en el eco de la comunidad internacional desde que se alertara de la que sería la invasión a Ucrania, iniciada el pasado 24 de febrero. Ante esta agresión, los países occidentales respondieron con sanciones que afectaban tanto a él como a su círculo cercano, así como al país de Rusia.

La vida privada del mandatario ruso siempre ha sido un misterio. Su primera mujer fue Liudmila Putina, con la que estuvo casada durante 30 años hasta 2013. De esta relación nacieron dos hijas y la noticia fue dada por ambos en el propio Kremlin.

La razón por la que el matrimonio acabó, adelantó el Moskovski Korrespondent, era una infidelidad con la exgimnasta Alina Kabaeva. Al principio, ambos desmintieron el suceso, y el medio cerró poco después de esa exclusiva. Pero poco después, la prensa rusa e internacional comenzó a corroborar esa teoría.

La relación entre el presidente y la ex gimnasta comenzó hace 20 años, cuando ella apenas tenía 17 años y era habitual en los podios de la gimnasia rítmica. Kabaeva era una de las gimnastas más mediáticas, debido a su calidad como deportista, su elegancia y su belleza, que le llevó a protagonizar la portada de una revista en la que posó semidesnuda.

Kabaeva pasó de tener una carrera deportiva exitosa a la política. En 2004, anunció su retirada del deporte y desde 2005 es miembro de la Cámara Pública de Rusia.

Ahora, se dice que el líder ruso de 69 años estaría esperando otro hijo con la medallista olímpica, y según explica Daily Mail, Kabaeva está embarazada nuevamente.

Según Page Six, Kabaeva tiene otros dos hijos con el líder ruso: dos hijas gemelas de siete años, que nacieron en 2015 en Lugano, Suiza, y otros dos más. Otros medios como The New York Post reafirmaron que Kabaeva y sus hijos se encontrarían en un chalet de lujo, propiedad de un amigo íntimo del invasor ruso.

La presunta pareja de Putin está incluida en el sexto paquete de sanciones de la Unión Europea a Rusia desde que comenzara la invasión a Ucrania el pasado 24 de febrero. La Comisión Europea, no obstante, no ha aceptado formalmente la propuesta.

El diario The Wall Street Journal informó en abril que los funcionarios estadounidenses se debatían sobre imponer sanciones a Kabaeva, considerando que tal decisión podría incrementar las tensiones al ser un golpe extremadamente personal contra Putin. El mismo medio explica que funcionarios estadounidenses afirman que ella y su familia se han enriquecido gracias a su cercanía con Putin, aunque el Kremlin sigue negando cualquier relación entre ambos.