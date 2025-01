Netanyahu asegura que coincide con Trump en que el acuerdo en Gaza es un "alto el fuego temporal"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró este sábado que el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, acogió con satisfacción el pacto de tregua en Gaza que permitirá la liberación de 33 rehenes, pero insistió en que ambos están de acuerdo en que se trata de un "alto el fuego temporal".

"Tan pronto como fue elegido, el presidente Trump se unió a la misión de liberar a los rehenes. Habló conmigo el miércoles por la noche. Acogió con satisfacción el acuerdo y destacó acertadamente que la primera etapa del acuerdo es un alto el fuego temporal. Eso es lo que dijo: un alto el fuego temporal", subrayó Netanyahu en un vídeomensaje.

Por su parte, oficina del primer ministro afirmó este sábado que Israel no iniciará los preparativos para liberar presos palestinos este domingo, según lo pactado en el acuerdo de alto el fuego en Gaza con Hamás, si el grupo islamista no revela los nombres de los tres secuestrados que deberían ser liberados mañana. "No avanzaremos con el esquema hasta que recibamos la lista de rehenes que serán liberados, según lo acordado. Israel no tolerará violaciones del acuerdo", indicó. "La responsabilidad exclusiva recae en Hamás", subrayó la oficina de Netanyahu.

En la primera fase del acuerdo, Israel y Hamás han acordado un alto el fuego de seis semanas, en las que se producirá un intercambio gradual de 33 rehenes por más de 1.900 presos palestinos, tiempo en el que se iniciarán las negociaciones de una segunda fase en la que se completaría la liberación de todos los secuestrados y se avanzaría en el fin de la guerra.

El alto el fuego entrará en vigor a las 7:15 de este domingo y estaba prevista la liberación de tres rehenes y unos 90 prisioneros, aunque sus identidades no han sido desveladas.

Pese a la amenaza de la oficina de Netanyahu, el Ejército informó este sábado de que ha completado los preparativos para recibir a los rehenes que comenzarán a regresar mañana a Israel.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel y su cuerpo médico completaron los preparativos para recibir a los rehenes de la Franja de Gaza a su regreso a Israel. En coordinación con el Ministerio de Salud y autoridades de seguridad, se han preparado para recibir a los rehenes liberados con una atención óptima y profesional y para brindarles todo el apoyo necesario", indicó un portavoz militar.

El Ejército estableció tres complejos cerca de la frontera de Gaza, en la base de Re¿im, el cruce de Kerem Shalom, fronterizo con el sur del enclave; y el de Erez, en el norte, por los que los rehenes podrán ser liberados y se reunirán con representantes de las fuerzas israelíes, incluidos médicos, psicólogos y psiquiatras para recibir un tratamiento inicial antes de ser llevados a los hospitales, donde se reunirán con sus familiares.

El Ejército estima que pasarán unas dos horas desde que el Comité Internacional de la Cruz Roja entregue los rehenes a las tropas de una unidad de fuerzas especiales en la frontera de Gaza, hasta el momento que se dirijan desde las instalaciones militares hacia un hospital.

Además, el mando sur de las Fuerzas de Defensa de Israel trabajará desde esta noche para redistribuir las tropas dentro de la Franja de Gaza, retirándose de las áreas urbanas y posicionándolas en las líneas que fueron acordadas entre Israel y Hamás.

Sin embargo, advirtieron de que hasta horas previas a la entrada en vigor del cese el fuego, las tropas seguirán con sus ataques contra "infraestructura terrorista de Hamás". Más de 120 palestinos han muerto en el enclave en ataques israelíes desde que Catar anunciara el acuerdo de tregua la noche del miércoles.

El mando sur, encargado fundamentalmente de la Franja, también está reforzando tropas y defensas aéreas a lo largo de la frontera con Gaza, y preparándose para posibles disparos de cohetes desde el enclave antes del alto el fuego.

Si el acuerdo de alto el fuego fracasa, o si la segunda etapa no se implementa al final de los 42 días iniciales de tregua, Fuerzas de Defensa de Israel aseguraron estar listas para regresar "inmediatamente" a los combates.