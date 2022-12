“La atracción de la UE entre los países balcánicos es considerable”

¿Ha permitido la UE que Rusia gane influencia en los Balcanes?

Rusia ha tenido una influencia considerable en los Balcanes y la ha tenido durante muchos años. Los Balcanes podrían convertirse una vez más en un área de prominencia geopolítica en el próximo período. Rusia ha sido una fuerza dominante en la región, en particular en Serbia. Si uno mira un mapa de la región, está claro que Serbia es el país donde Rusia tiene la mayor influencia. Una de las alianzas occidentales importantes es la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que cuenta con treinta países (y Finlandia y Suecia podrían unirse pronto). Los países de los Balcanes que son miembros de la OTAN incluyen Eslovenia, Croacia, Rumania, Montenegro, Bulgaria, Macedonia del Norte, Albania y Grecia. Bosnia y Herzegovina busca ser miembro de la OTAN. Dada la situación de esta alianza militar, especialmente porque la prominencia de la OTAN ha vuelto a aumentar desde el estallido de la guerra a gran escala en Ucrania en febrero de 2022. Como resultado, Serbia se ha vuelto bastante aislada. Serbia votó a favor de la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en marzo de 2022 que condenó el ataque ruso a Ucrania. Sin embargo, Serbia fue criticada por no introducir formalmente sanciones contra Rusia. En un discurso a principios de diciembre, el presidente serbio, Aleksander Vucic, indicó que su país implementaría las sanciones.

Más allá de Serbia, ¿hasta qué punto tiene Rusia aliados en los Balcanes?

La Iglesia Ortodoxa Rusa tiene una influencia considerable en la región. Tiene estrechos vínculos con la Iglesia ortodoxa serbia. Hay grupos benéficos ortodoxos rusos que están activos en Serbia pero también en otros países de los Balcanes. Hay algo de “poder blando” que Rusia puede ejercer apelando a la comunidad de la civilización paneslava. Sin embargo, el inicio de la guerra a gran escala en Ucrania ha reducido la capacidad de Rusia para ser un líder en la hermandad eslava. Después de todo, los ucranianos son eslavos orientales y están muy cerca de los rusos. Solo desde el punto de vista lingüístico, los dos están más cerca entre sí que los rusos con los eslavos occidentales (por ejemplo, los checos, polacos y eslovacos) o los eslavos del sur (por ejemplo, bosnios, croatas, macedonios, montenegrinos, serbios y eslovenos).

¿Son suficientes las promesas de integración de la UE y la ayuda económica para atraer a estos países?

La perspectiva de adhesión a la UE es una herramienta que la UE ha manejado con cierto éxito en el pasado. La experiencia con otros países de la región, en su mayoría los que se unieron en 2004 (ocho países de Europa central y oriental, además de Chipre y Malta) sugiere que cierta influencia funciona en el período previo a la membresía. Los propios países han demostrado estar dispuestos a hacer cambios cuando se les ofrece la membresía. La atracción de la UE hacia estos países es considerable. Algunas de las atracciones que estos primeros países han indicado como atractivas son unirse al mercado único, la libre circulación de personas y los fondos que la UE paga a sus miembros, especialmente aquellos que están por debajo del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita promedio de la UE. Los Estados bálticos, Eslovenia, Chipre y Malta también estaban ansiosos por cosechar los beneficios de unirse al euro. Otros (República Checa, Hungría y Polonia) no han visto ese beneficio tan importante. Dos países se unieron en 2007: Bulgaria y Rumania. Estos son países que no habían podido y no estaban dispuestos a hacer las reformas necesarias para estar completamente listos para unirse a los demás, pero fueron admitidos unos años más tarde, en 2007. Croacia se unió en 2013. Ese país también se unirá a la zona del euro el 1 de enero de 2023.

¿Moscú está interesado en escalar la crisis entre Belgrado y Pristina?

Nadie sabe qué quiere hacer Rusia a continuación. La situación en el norte de Kosovo es preocupante y todas las partes están preocupadas por una posible escalada en esa parte del mundo. Recientemente, en las noticias, Kosovo ha señalado que Rusia está tratando de apoyar a los serbios étnicos en el norte de Kosovo. La guerra civil en la antigua Yugoslavia todavía está en la memoria viva y todos están preocupados por lo que podría pasar si la situación se intensifica allí. El período de guerra en 2022 ha dejado a muchos preguntándose cómo funciona exactamente el pensamiento estratégico en el Kremlin. Las democracias tienen el desafío de que no pueden decirle a su gente qué pensar o cómo responder a las noticias y los ciclos de noticias. En regímenes más autoritarios se restringe más explícitamente la información y se dificulta o imposibilita el trabajo de los periodistas. Tanto Rusia como Occidente, de vez en cuando, luchan por centrarse en los problemas para hacer avanzar la situación. La escalada de una crisis en una parte del mundo para desviar la atención hacia otra crisis es una estrategia comprobada de los líderes de todo el mundo para desviar la atención. La guerra en Ucrania ha durado demasiado. Esperemos un 2023 más pacífico.