Hospitalizado un civil con heridas de metralla tras el impacto de un dron ucraniano en Belgorod

Al menos una persona ha resultado herida después de que un vehículo aéreo no tripulado de las Fuerzas Armadas ucranianas impactase sobre la localidad de Malinovka, en la región rusa de Belgorod, han informado las autoridades locales en la madrugada de este sábado. "Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron la aldea de Malinovka, en la región de Belgorod, con la ayuda de un dron. Un hombre está herido", ha notificado a través de su canal de Telegram el gobernador regional, Viacheslav Gladkov.

La víctima ha sido trasladada al hospital clínico de la región con "una herida de metralla penetrante en el espacio intercostal izquierdo y una herida de metralla ciega en el muslo, según el mismo mensaje. Gladkov ha reportado además daños materiales en una vivienda particular, cuyas ventanas "se rompieron como resultado del lanzamiento de un artefacto explosivo desde un dron". Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha informado también esta madrugada de nuevos episodios de ataques con drones sobre Belgorod y otras regiones. "Durante un intento del régimen de Kyiv de llevar a cabo un ataque terrorista con vehículos aéreos no tripulados contra objetivos en el territorio de la Federación de Rusia: siete vehículos aéreos no tripulados (UAV) han sido destruidos por los sistemas de defensa aérea de servicio", ha avanzado Defensa a través de la misma plataforma.

En concreto, han aclarado desde el Ministerio, "cinco drones han sido destruidos en el territorio de la región de Voronezh, uno en la región de Belgorod y otro en la región de Briansk". Estos ataques llegan después de que las autoridades rusas hayan acusado este viernes a Ucrania de intentar atacar con un dron kamikaze la central nuclear de Kursk, que será visitada próximamente por el jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, quien ha alertado de los "graves riesgos" que corre el complejo.