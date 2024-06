Sandro Gozi:

¿Le asusta el incremento de la extrema derecha?

No comparto este relato periodístico que no es verdad necesariamente. Por supuesto, si la extrema derecha crece de manera fuerte, será un problema porque podrían bloquear cualquier acción europea y esto evitaría a lo que nos hemos comprometido en esta campaña. Estos días, 373 millones de europeos irán a las urnas para decidir el futuro de Europa. Creo que tendrán la última palabra sobre si quieren avanzar ante las amenazas internacionales y un nuevo orden convirtiéndose en más fuertes, más poderosos, más integrados y más soberanos o si prefieren que cada nación vaya a su aire con la UE relegada, en el mejor escenario, a un papel de coordinación sin ninguna efectividad. Creo que elegirán la primera opción.

¿Cree que la extrema derecha puede formar un único grupo en el Parlamento Europeo?

Podrían formar un grupo único, pero podrían terminar también con tres grupos diferentes: Conservadores y Reformistas, Identidad y Democracia y puede que uno tercero creado por Alternativa para Alemania. Pero aunque haya o no un único grupo, nunca se las arreglarán para tener un proyecto constructivo o alternativo a la UE. Porque si dices España, primero; Francia, primero; Italia, primero, Europa vendrá la última o no vendrá. Así que los único en lo que pueden estar de acuerdo es en bloquear la UE y agitarla. Nada más. Las diferencias de las que habla el Partido Popular Europeo y Ursula von der Leyen son pequeños matices sin ninguna relevancia política. Independientemente de que se llamen a sí mismos Conservadores y Reformistas o Identidad y Democracia, son extremistas de derechas y son menos transversales que los más moderados a los que puedes creer. Estos extremistas cuando llegan al poder nunca pueden mantener sus promesas porque son completamente irrealizables: mira a Giorgia Meloni y su promesa de un bloqueo naval en el Mediterráneo.

¿Cuál es su mensaje a los votantes de esos partidos?

No deberían dejarse engañar porque la extrema derecha da respuestas equivocadas a preguntas que a veces existen. Si estos votantes están desilusionados con la UE que a veces es lenta en responder, por ejemplo en inmigración, es por áquellos que quieren menos Europa, por vetos como el de Orban que no quieren resolver los problemas.

¿Su partido apoyará a Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea si pacta con la primera ministra italiana Giorgia Meloni?

Un alianza con algún partido de extrema derecha no es imposible. Creo que antes de preguntar si apoyaremos un posible mandato de Ursula von der Leyen, deberíamos preguntarle a ella qué ha decidido hacer. De hecho, parece que duda demasiado entre un nuevo mandato con la mayoría actual o una hipotética nueva coalición con la extrema derecha, poniendo en el mismo nivel lo peor de la derecha europea y partidos con los que no estamos de acuerdo en sus propuestas, pero que son pro europeos. Porque yo creo que la distinción sobre la idea de Europa, que ha hecho Úrsula, ya que ellos sólo considerará alianzas teniendo en cuenta el apoyo a Ucrania me parece totalmente reduccionista como si el respeto al Estado de derecho y libertades fundamentales, que se han puesto en cuestión en Hungría, en Polonia antes del nuevo Gobierno y en Eslovaquia fueran menos importantes. A corto plazo, es cierto que todos los caminos llevan a Roma, pero el camino de von der Leyen hacía Georgia Meloni es un callejón sin salida y la llevarán a ninguna parte, no a nuestro lado. Al contrario, Ursula von der Leyen podría volver a Bruselas sin ningún papel, lo que sería en efecto su destino

¿Apoyarían a algún candidato alternativo como Mario Draghi?

Creo que Mario Draghi es una opción perfectamente aceptable para cualquier de los puestos de la cúpula europea. Es un pro-europeo convencido y comparte con nosotros una visión precisa de una Europa más poderosa y democrática. Y ciertamente tiene unas ideas menos inestables sobre alianzas con la extrema derecha que Ursula

¿Qué cree del nuevo énfasis en defensa? ¿se pueden olvidar otras prioridades como la Europa social o el cambio climático?

Ha sido el aniversario del día D, cuando más de 4.000 americanos y británicos y hombres de otras nacionalidades murieron el 6 de junio solos para traer la paz, la libertad y los derechos de regreso a Europa. Garantizando la seguridad para notros, nuestras libertades y derechos fundamentales aseguramos que el sacrifico de esos 4.000 y otros que murieron el la Segunda Guerra Mundial no fue en vano, debe ser nuestra prioridad. Y desafortunadamente, me gustaría añadir que el día en el que Putin decidió abrir un escenario de guerra en nuestras fronteras invadiendo Ucrania, el mundo alrededor de nosotros cambió dramáticamente y eso puede no ayudar pero si tomar nota para invertir más en seguridad, pero eso no debe derivar en una pérdida de atención y recursos para otros retos como el cambio climático y asegurar derechos sociales para los ciudadanos europeos. No necesitamos menos Europa, al contrario, necesitamos que la Unión Europea sea más fuerte y soberana. Y necesitamos crear nuevos recursos para financiar nuestra defesa, la transición ecológica contra el cambio climático. Porque los retos que afrontamos son tan grandes que solo podemos triunfar si estamos unidos

¿Cree que el Partido Popular Europeo o parte de él ha adoptado postulados de la extrema derecha?

Esto varía de país a país. En España e Italia, el peligro es objetivo y ellos no tienen problemas en formar alianzas nacionales o regionales con la extrema derecha, lo que no sucede en Alemania. Necesitan aclararse, empezando por su candidata a la Comisión Europea, porque esto también incluye a Ursula y las divisiones internas han comenzado.

¿Cuáles son los mayores retos de la UE en los próximos años?

Ya hemos hablado sobre Defensa. Sobre cambio climático, Europea debe desplazarse desde una aproximación ideológica a una pragmática, queriendo mantener el objetivo que se ha establecido sin establecer nuevos y acompañando a ciudadanos y empresas sin pedirles más sacrificios. El asunto de revisar los Tratado es más urgente a medida que la Unión se acerca a una Ampliación. Si la Europa a Veintisiete ya funciona mal, cómo puede funcionar una Europa a 32, con 32 vetos y 32 comisarios . Necesitamos reformar la Unión para unir Europa. Sobre la inmigración, el nuevo pacto que hemos adoptado debe también ponerse en marcha. Debemos movernos de las leyes a los hechos. Serán cinco años largos y el esfuerzo que tendremos que hacer será aun escala igual a la de los padres fundadores de Europa. Lo estamos viviendo.