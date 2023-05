Zelenski pide en la Haya un tribunal especial como el de Nuremberg contra los crímenes de Putin

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se ha desplazado por sorpresa este jueves a la Haya (Holanda) y ha aprovechado la ocasión para visitar la sede de la Corte Penal Internacional (CPI). Este tribunal emitió el pasado mes de marzo una orden de detención contra Vladimir Putin y una funcionaria rusa, acusados de haber secuestrado a niños ucranianos tras la invasión del país. Es la primera vez en la historia que esta corte da este paso contra el presidente de un país que forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Tras esta decisión, el mandatario ruso no puede viajar a 123 países, ya que los miembros del CPI tienen obligación de detenerlo.

A pesar de esto, existen dudas sobre si este organismo podrá encargarse de juzgar a Vladimir Putin y si tiene las competencias necesarias para que los crímenes de guerra no queden impunes. El propio Zelenski ha exigido desde la sede del CPI la creación de un tribunal especial, al estilo del de Nuremberg que juzgó a los jerarcas nazis tras la Segunda Guerra Mundial. El mandatario ucraniano ha advertido contra una “inmunidad híbrida para los criminales de guerra” y ha pedido un tribunal de “pleno derecho” para una “justicia plena” y una “paz duradera”. El presidente del país invadido ha insistido en que Putin “merece ser castigado por sus acciones criminales aquí, en la capital del derecho internacional. Quien trae la guerra debe recibir el castigo”.

Ucrania ha denunciado a Rusia en la Haya por más de 70.000 crímenes de guerra que dice haber documentado. Aunque esta corte internacional está investigado todas las acusaciones y Bruselas apoya estos esfuerzos, la Comisión Europea se ha comprometido a crear un tribunal internacional ad hoc apoyado por Naciones Unidas, con el fin de que no haya ningún resquicio para la impunidad. Los países bálticos han estado presionando para la puesta en marcha de una corte específica ya que consideran que el estatuto del CPI no es lo suficientemente claro para sancionar a los responsables últimos de dar las órdenes. De momento, el Ejecutivo comunitario está en contacto con otros socios internacionales para trabajar en la puesta en marcha de este nuevo tribunal, pero no se han conocido avances en los últimos meses. De hecho, todo indica que las diferencias entre los socios europeos persisten. Según han explicado este jueves los portavoces comunitarios, la Comisión Europea preparó hace meses un documento con tres opciones que siguen discutiéndose. En el primer escenario sería la CPI la encargada de todo el trabajo; en el segundo se crearía un tribunal internacional independiente y en el tercero se daría paso a un formato híbrido.

El tratado fundacional del CPI, el Estatuto de Roma, otorga a este tribunal la facultad de juzgar los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra que constituyen infracciones graves de los convenios de Ginebra y el crimen de agresión entendido como el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, integridad o independencia de otro Estado. Se considera un tribunal de última instancia que no reemplaza pero sí complementa la labor de las cortes nacionales. Es el primer tribunal penal internacional permanente del mundo.

Zelenski también ha mantenido un encuentro con el primer ministro holandés, Mark Rutte, y el belga Alexander De Croo que ha viajado hasta la Haya para reunirse con Zelenski. En rueda de prensa con los dos mandatarios, el político ucraniano ha pedido a la OTAN un “mensaje muy claro” de que su país se integrará en la Alianza después de la contienda. “Somos realistas. Sabemos que no entraremos en la OTAN durante la guerra, pero queremos obtener un mensaje muy claro de que entraremos en la OTAN después de la guerra”.