«China pidió a Vladimir Putin que rebajase la amenaza nuclear»

El congresista demócrata norteamericano Gerald E. Connolly ha sido uno de los rostros de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN cuya sesión plenaria se celebró ayer como colofón a una serie de conferencias durante todo el fin de semana que han servido para evaluar cómo las decisiones adoptadas en la Cumbre de la Alianza del pasado junio se alinean con las propias recomendaciones de la Asamblea respecto al nuevo Concepto Estratégico, al apoyo a Ucrania y a la respuesta a la amenaza de Rusia. Connolly, con una extensa experiencia en política internacional a lo largo de su carrera, atendió a LA RAZÓN en un paréntesis en el madrileño hotel Meliá Castilla.

¿Cuáles son las recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria tras las sesiones celebradas en Madrid este fin de semana?

Vamos a reforzar las decisiones del pasado, especialmente, las relacionadas con el apoyo al pueblo ucraniano y su difícil posición frente a Rusia. Vamos a seguir recomendado la creación de una resiliencia democrática, que es vital desde nuestro punto de vista. La OTAN tiene que encontrar la forma de crear una arquitectura operativa real dedicada a la misión de la democracia, proponiéndola, defendiéndola y sirviendo como recurso para promoverla. Es algo más necesario que nunca porque la guerra de Ucrania no es solo una lucha por el territorio, se trata, más bien del choque de dos filosofías de gobierno y libertad completamente diferentes. En una predomina el imperio de la ley y las libertades colectivas e individuales mientras que en el otro modelo se suspenden todas las libertades. De hecho, crear un centro de resiliencia es un compromiso apoyado por 29 de los aliados.

La semana pasada estuvimos al borde de una escalada de la tensión en la guerra de Ucrania debido a un misil que impactó en Polonia. ¿Cómo valora la respuesta de la OTAN en ese tenso momento?

La respuesta de la Alianza fue muy medida y cuidadosa. No se trataba de correr para alcanzar conclusiones sin evidencias, sino de actuar con tiempo para analizar si se trataba de un misil ruso o ucraniano porque entendíamos que había mucho en juego. Si era un misil ruso existía un enorme riesgo de que el conflicto armado fuera todavía a más. De hecho, fue interesante porque Rusia fue la que más interés mostró en dejar claro que no había cruzado ningún límite de la OTAN. Todo el mundo tiene que entender que la guerra es impredecible, las guerras pueden extenderse de muchas maneras y los errores suceden y pueden tener consecuencias. Es por eso, que Rusia tiene que poner fin a esta guerra y salir de Ucrania.

Después de este incidente, ¿cree que los países fronterizos con Ucrania y Rusia necesitan más tropas?

Si, creo que sí. La OTAN lo está haciendo, pero tiene que apilar sus recursos como línea de protección. Estamos haciéndolo. Estamos moviendo tropas, aviones y tanques, creo que es importante reforzar la línea con Polonia y también de otros países fronterizos con Ucrania.

Gerry E Connolly, presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN FOTO: Gonzalo Pérez Mata La Razón

¿Es Vladimir Putin capaz de lanzar un ataque nuclear?

Capaz, claro que lo es. Creo que sería catastrófico para Rusia y para todos. No obstante, en los últimos días creo que Putin se ha echado para atrás porque hasta su aliado, China, le pidió rebajar su amenaza nuclear. Nada productivo.

¿Considera que el final de la guerra está cerca?

Me gustaría, pero no lo creo. Para Putin terminar ahora sería humillante porque no acepta ni la soberanía ni la identidad ucraniana. Pero en algún momento Rusia tendrá que tener en cuenta sus pérdidas. ¿Cuánto está dispuesto a pagar Putin por su derrota y la pérdida de su estatus internacional? Toda esta guerra ha supuesto para Rusia un golpe muy duro debido a las sanciones económicas y le está costando muertos. Y eso que se trataba de una operación quirúrgica. No sé si Putin será capaz de poner fin a la guerra, pero esperemos que alguien en Rusia sea capaz.

En los últimos días, hay voces que están presionando a Ucrania para que se siente a negociar. ¿Cree que Rusia tiene que devolver Crimea? ¿Es una línea roja?

Yo he mantenido siempre la misma posición. Ucrania es toda Ucrania. La anexión de Crimea por los rusos fue ilegal con falsos pretextos con uso de desinformación y mediante un referéndum ilegal. Primero fue Crimea, luego Donetsk y Lugansk...