La OTAN encarga estos drones submarinos

Esta semana se ha anunciado que Kraken Robotics Inc. ha recibido un pedido de la OTAN para adquirir varias unidades de sus drones Katfish. Se espera que la entrega ocurra durante los próximos 12 meses. El Katfish es un dron submarino con sonar de apertura sintética estabilizado activamente y de alta velocidad, al menos comparada con el resto de los vehículos submarinos no tripulados que en su mayor parte llevan un sonar de barrido lateral remolcado no estabilizado. Uno de los más avanzado del mercado en pocas palabras.

El Katfish, por su parte, incluye un sonar con tasas de cobertura de área (ACR por sus siglas en inglés), lo que reduce el tiempo y el costo de operación. El ACR es de una resolución sin precedentes: 3,3 cm x 3,0 cm en rangos de hasta 200 m por lado con batimetría 3D simultánea. También puede alcanzar los 1,9 cm x 2,1 cm de resolución si se realiza un procesamiento posterior de las imágenes.

Este dron, de origen canadiense, incorpora el procesador SAS de última generación lo que le permite analizar imágenes y batimetría en tiempo real. Todos estos datos obtenidos se pueden ver directamente en el barco a medida que se recopilan, o de forma remota desde una nave nodriza o una estación de comando en tierra.

De acuerdo con su fabricante, el Katfish puede operar en condiciones de mar con olas de hasta 4 metros gracias a la combinación del sistema SeaScout, que ofrece un modo autónomo de lanzamiento y recuperación y del sistema Tentacle Winch (Cabestrante tentáculo) inteligente. Todo el conjunto fue desarrollado para realizar estudios de los fondos marinos en alta resolución y eficientes en el tiempo.

“La guerra en Ucrania y el sabotaje de los oleoductos submarinos Nord Stream en el Mar Báltico están atrayendo una mayor atención sobre la creciente demanda de tecnologías submarinas capaces de proporcionar inteligencia del lecho marino cuando y donde más se necesita – explican desde Kraken Robotics –. Hoy en día, más de 400 cables de datos submarinos transportan alrededor del 98% del tráfico internacional de internet en todo el mundo. Con tantas naciones dependiendo de los miles de kilómetros de tuberías submarinas, cables de energía y comunicaciones que atraviesan el fondo del océano, hay un peligro real y presente de sabotaje a la infraestructura submarina”.

Además, el Katfish podría usarse para misiones de limpieza de UXO (siglas de municiones no detonadas), ya que una cantidad significativa de buques cazadores de minas existentes están envejeciendo y/o están a punto de volverse obsoletos. Hasta la fecha son numerosas las fuerzas armadas que cuentan con un dron Katfish entre sus naves. Estos, con un largo de 1,8 metros, se pueden desplegar en navíos de entre 12 y 80 metros de eslora.