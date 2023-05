Zelenski responde: "No atacamos ni a Putin ni a Moscú, luchamos en nuestro territorio"

Zelenski ha negado la implicación de su país en el ataque con drones que se produjo en la noche del martes en el Kremlin. "No atacamos a Putin ni a Moscú, luchamos en nuestro territorio", remarcó el presidente de Ucrania en respuesta a las acusaciones de Rusia, que describió el incidente como "una acción terrorista planificada" que tenía el objetivo de acabar con la vida de Putin.

En una rueda de prensa en compañía del presidente finlandés Sauli Niinistö desde Helsinki, donde se encuentra de visita oficial para reunirse con los líderes de los países nórdicos, Zelenski insistió en que Ucrania está combatiendo en su territorio, "defendiendo nuestros pueblos y ciudades". "Será una tarea de los tribunales" esclarecer los hechos, añadió.

Minutos antes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, había puesto en duda las informaciones difundidas por Rusia sobre el presunto ataque ucraniano en el Kremlin.

"No hay victorias en Rusia. Y ya no puede motivar a su sociedad y no puede simplemente enviar a sus militares a la muerte. No tiene victorias: el segundo Ejército del mundo ha perdido en el campo de batalla", subrayó Zelenski.

El presidente ucraniano considera que a Putin tan solo le queda la opción de "manipular" la situación. Para su asesor, Mijailo Podolyak, el objetivo es preparar el terreno para próximos ataques contra la población civil.