Facebook evacúa su sede por un paquete que podría contener gas sarín

Facebook evacuó cuatro edificios y dos personas fueron evaluadas para una posible exposición al agente nervioso sarín el lunes después de que un paquete en la instalación de correo de la compañía de medios sociales Silicon Valley dio positivo al compuesto tóxico.

Las personas que entraron en contacto con el paquete sospechoso aproximadamente a las 11 am (hora del Pacífico) (18:00 GMT) no mostraron ningún síntoma de exposición al sarín, dijo Jon Johnston, jefe de bomberos de la ciudad de Menlo Park, California, donde se basa Facebook. "La instalación (en Facebook) prueba todos los paquetes que llegan y tuvieron una prueba positiva, así que simplemente iniciaron su protocolo estándar. Ahora estamos esperando para verificar si eso es cierto o no", dijo.

El personal de bomberos se estaba preparando para ingresar a las instalaciones de correo alrededor de las 6 p.m. Para evaluar los paquetes, dijo Johnston.

El portavoz de Facebook, Anthony Harrison, dijo que la compañía evacuó cuatro edificios luego de la prueba positiva y estaba cooperando con la policía en la investigación. "Las autoridades aún no han identificado la sustancia encontrada. A partir de ahora, tres de los edificios evacuados han sido autorizados para su repoblación", dijo Harrison.

Agentes de la oficina de San Francisco de la Oficina Federal de Investigaciones respondieron a la escena, dijo un portavoz de la agencia. Sarin, un potente compuesto tóxico que interrumpe el sistema nervioso, se ha utilizado como un arma química. La exposición puede ser fatal.

Reuters