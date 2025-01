El FBI apunta al ISIS en el atropello de Nueva Orleans

Las celebraciones de Año Nuevo en Nueva Orleans se convirtieron en tragedia en la madrugada del miércoles cuando un hombre arrolló a una multitud en el corazón de Nueva Orleans, causando al menos 15 muertos. El FBI identificó al responsable del atropello masivo en el centro de la ciudad como Shamsud Din Bahar Jabbar y señaló que «se localizó una bandera de ISIS (Estado Islámico) en el vehículo». «Se localizó una bandera de ISIS en el vehículo y el FBI está trabajando para determinar las posibles asociaciones y afiliaciones del sujeto con organizaciones terroristas», indicó el FBI en un comunicado. La Oficina Federal de Investigación también manifestó que el individuo que conducía la camioneta fue identificado como Shamsud-Din Jabbar, de 42 años, ciudadano estadounidense de Beaumont (Texas). En el vehículo del sujeto el FBI encontró «armas y un posible artefacto explosivo improvisado», así como otros posibles artefactos explosivos también improvisados en el céntrico barrio donde se produjo el ataque. «Conducía una camioneta Ford, que parece haber sido alquilada, y estamos trabajando para confirmar cómo el sujeto llegó a poseer el vehículo», añadió el FBI.

La CNN señaló que el vehículo que se usó para el atropello fue alquilado a través de Turo –una aplicación parecida a la plataforma de Airbnb, pero para coches– y que su precio era de 105 dólares al día. Según Fox News, el vehículo que se usó para atropellar a la multitud que celebraba la entrada del año pudo haber cruzado la frontera de México a Estados Unidos hace dos días, pero no se sabe si Jabbar era el conductor de ese trayecto. Por su parte, The New York Times indicó que los registros locales de Texas muestran que el sospechoso del ataque fue acusado hace décadas de dos delitos menores. En 2002, fue arrestado en Katy, Texas, por un delito menor de robo. Tres años después, fue arrestado por la policía de Beaumont por conducir con una licencia no válida, también un delito menor, de acuerdo con el rotativo.

«El FBI es la agencia de investigación principal y estamos trabajando con nuestros socios para investigar esto como un acto de terrorismo. Estamos investigando todas las pistas para identificar a posibles asociados con el sujeto», concluye el comunicado.

Al menos 15 personas han muerto después de que un vehículo atropellara a la multitud en Nueva Orleans, en Bourbon Street, en el llamado Barrio Francés, a primeras horas de este miércoles, y al menos otras 35 personas resultaron heridas, informaron las autoridades locales.

Los sucesos sucedieron el miércoles por la noche. Una camioneta atropelló a la multitud congregada en Bourbon Street para celebrar la entrada del año a gran velocidad, y luego el conductor se bajó y comenzó a disparar un arma, con la policía devolviendo el fuego. Al menos dos agentes han resultado heridos, pero su condición es estable. La entrada de Bourbon Street tiene bolardos de seguridad que se pueden retraer y subir, pero, según medios locales, en el momento del atropello estaban supuestamente desactivados por obras en la zona.El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo a la prensa que sintió «ira y frustración» cuando se le informó sobre el atropello masivo en el corazón de Nueva Orleans durante la madrugada de Año Nuevo. Biden dijo que su «corazón está con las víctimas y sus familias que simplemente estaban tratando de celebrar» la entrada del año. «No hay justificación para la violencia de ningún tipo y no toleraremos ningún ataque a ninguna de las comunidades de nuestra nación», concluyó en su comunicado desde Wilmington (Delaware) antes de ir hacia Camp David.

Por su parte, la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, dijo que «no hay excusa para tanta violencia. Mientras las autoridades continúan su investigación, nos solidarizamos plenamente con las víctimas y sus familias durante este trágico momento».