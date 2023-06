El ex fiscal general de EEUU cree que Trump estará "acabado" si se demuestra la mitad de los cargos que se le imputan

El expresidente Donald Trump está "acabado" si "al menos la mitad" del material reunido sobre su acusación es cierto, ha asegurado el ex fiscal general de Estados Unidos, William Barr, quien argumentó que los 37 cargos de los que se le acusa al magnate son "muy condenatorios" para el candidato republicano, quien ha afirmado que seguirá postulándose para presidente en 2024 incluso si es condenado.

"Incluso la mitad de [la acusación] es cierta, entonces está acabado. Es una acusación muy detallada, y muy condenatoria", dijo Barr. “Esta idea de presentar a Trump como una víctima aquí, la víctima de una cacería de brujas, es ridícula. Sí, él ha sido una víctima en el pasado. Sí, sus adversarios lo han perseguido obsesivamente con afirmaciones falsas, y he estado de su lado y lo defendí cuando era una víctima, pero esto es muy diferente. Él no es una víctima aquí ", agregó Barr, quien sostuvo que los documentos que se llevó el ex presidente cuando abandonó la Casa Blanca "se encuentran entre los secretos más sensibles que tiene el país”.

Barr fue designado directamente por Trump como fiscal general durante la presidencia del republicano, pero ha sido crítico sobre la gestión de documentos clasificados del ex presidente estadounidense.

Trump es el principal candidato republicano para ganar la nominación del partido conservador de cara a las elecciones presidenciales de 2024. El pasado viernes fue acusado de 37 cargos federales, incluida la retención deliberada de información de defensa nacional, conspiración para obstruir la justicia y declaraciones falsas.

Trump se ha defendido: “Cogieron un cargo y lo repitieron 36 veces diferentes. Tenemos un matón que está al frente de esto. Este es un trabajo político eficaz, a los republicanos se les trata de manera muy diferente en el Departamento de Justicia que a los demócratas”.