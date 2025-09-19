Francia suspende la cooperación antiterrorista con Mali y expulsa a dos de sus diplomáticos del país

La presidencia francesa ha tomado la decisión de suspender la cooperación antiterrorista con Malí y ordenar la salida de dos diplomáticos malienses del territorio francés, según ha informado AFP. Esta medida surge como respuesta directa a la detención de un agente diplomático francés en Bamako, capital del país africano, lo que París considera una violación flagrante del derecho internacional.

El Ministerio de Asuntos Exteriores francés calificó las acusaciones contra el funcionario detenido como sin fundamento, exigiendo su inmediata liberación y manifestando su profunda preocupación por el incidente.

Escalada de tensiones diplomáticas

Las autoridades malienses, por su parte, declararon 'persona non grata' a cinco miembros del personal de la embajada francesa, intensificando aún más el conflicto. El episodio se desarrolla en un contexto de crecientes tensiones entre Malí y sus socios occidentales, marcado por la difícil situación política del país africano.

Desde 2012, Malí enfrenta una grave crisis de seguridad provocada por grupos yihadistas vinculados a Al Qaida y al Estado Islámico. La junta militar liderada por Assimi Goïta ha buscado nuevas alianzas geopolíticas, acercándose significativamente a Rusia y a grupos de mercenarios conocidos como Africa Corps.

La decisión de Francia de interrumpir la colaboración antiterrorista representa un golpe significativo para las operaciones conjuntas de inteligencia. Hasta ahora, ambos países mantenían una coordinación operacional importante en la lucha contra el terrorismo en la región del Sahel.

París ha dejado claro que esta medida no es definitiva y está abierta a restablecer las relaciones diplomáticas si se resuelve la situación del agente detenido. La advertencia francesa sugiere que podrían implementarse medidas adicionales si no se logra una resolución rápida del conflicto