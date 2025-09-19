Trump comete un error que él mismo criticaba de Biden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a protagonizar un episodio de confusión geopolítica durante una rueda de prensa con el primer ministro británico, Keir Starmer, el 18 de septiembre. Al referirse al reciente acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán, Trump mencionó "Aberbaiján" y "Albania", cometiendo dos errores en una sola frase. "Hemos resuelto el conflicto entre Aberbaiján y Albania. Duró años y parecía no resolverse nunca", declaró Trump, confundiendo los nombres de los países implicados en el acuerdo.

El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, restó importancia al desliz, señalando que el presidente estadounidense ya había corregido previamente el error en sus redes sociales. "Cada persona, cada líder de cada país, corrige sus errores tipográficos", comentó Pashinyan, quien también destacó que Armenia fue la nación que firmó el acuerdo de paz con Azerbaiyán en la Casa Blanca el mes pasado.

Este no es el primer incidente de este tipo. En una aparición reciente en el programa de radio de Mark Levin, Trump también confundió Armenia con Albania y pronunció "Aberbaiján" de manera incorrecta de nuevo. Estas confusiones han generado críticas y burlas en redes sociales, con usuarios señalando la falta de precisión en los comentarios del presidente.

A pesar de estos errores, la Casa Blanca ha intentado presentar a Trump como un "presidente de la paz", destacando sus esfuerzos en la resolución de conflictos internacionales. Sin embargo, estos deslices han puesto en duda su conocimiento y comprensión de los asuntos geopolíticos en la región del Cáucaso Sur.