Fuerzas israelíes capturan edificios gubernamentales de Hamás en la ciudad de Gaza y revelan centro de comando en hospital infantil

“Las fuerzas de combate combinadas de la Séptima Brigada Blindada aseguraron el edificio legislativo y gubernamental de Hamás, el cuartel general de la policía de Hamás y una facultad de ingeniería utilizada para la producción y el desarrollo de armas (…) en los barrios de Sheikh Ijlin y Rimal, en la Ciudad de Gaza”, decía el comunicado militar israelí.

Durante la operación, las tropas israelíes tomaron el control del complejo de Gizat, que contiene instalaciones de entrenamiento de Hamás, una sala de situación operativa e instalaciones de detención e interrogatorio, según informaron. Desde esos lugares, dijeron, prepararon los ataques del 7 de octubre.

Antes del anuncio oficial, circularon fotos de la brigada Golani posando con banderas de su división y de Israel en una sala de gobierno de Hamás.

“Ver esas fotos por un lado me da tranquilidad, porque significa que tal vez todas estas pérdidas humanas no sean en vano y que estamos más cerca de acabar con Hamás”, dice a este periódico Orit Shalom, profesora en un instituto de Tel Aviv. “Pero tampoco me gusta que circulen por el mundo porque da la impresión de que queremos reocupar Gaza, y eso sería un error terrible”.

Hospital con rastros de rehenes

Horas antes, el portavoz del ejército israelí reveló lo que dijo era prueba de que el sótano de un hospital de la ciudad de Gaza fue utilizado por Hamás para esconder armas y posiblemente retener a rehenes secuestrados el 7 de octubre. El contraalmirante Daniel Hagari fue filmado poco tiempo después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) despejaran el hospital infantil Rantisi.

“Hamás se esconde en los hospitales. Hoy expondremos esto al mundo”, comenzó su intervención Hagari en inglés, Hagari presentó pruebas que mostraban que se almacenaban armas de Hamás debajo del hospital infantil de Rantisi en Gaza, así como habitaciones aparentemente utilizadas para mantener rehenes. Una habitación preparada para que pareciera una sala de estar tenía cortinas que cubrían una pared de azulejos blancos, decía el portavoz que debía ser para simular un espacio acogedor para filmar, y un calendario de turnos de guardia a partir del 7 de octubre, el día en que Hamás envió a miles de terroristas a Israel, se calcula que unos 3.000, donde masacraron a unas 1.200 personas y tomaron como rehenes a otras 240.

En una habitación contigua había una silla con una bata de mujer y una cuerda junto a una de sus patas, lo que, según Hagari, era evidencia de las restricciones utilizadas. La silla estaba debajo de un equipo donado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con un biberón encima y pañales en el suelo.

También había una motocicleta utilizada para transportar rehenes a Gaza, según dijo Hagari, así como baños improvisados, una cocina y tuberías de ventilación.

Israel continúa investigando si había rehenes en el lugar, y el lunes se enviaron equipos forenses.

Entre las armas encontradas en el sótano del hospital se encontraban chalecos bomba para suicidas, granadas, rifles de asalto AK-47, artefactos explosivos, y otras armas, según las FDI.

Dijo que Israel había ayudado a evacuar Rantisi, que se especializa en atención del cáncer, así como otros hospitales en el norte de Gaza.

“Nuestra guerra es contra Hamás, no contra el pueblo de Gaza. Especialmente no los enfermos, las mujeres o los niños”, dijo Hagari. "Nuestra guerra es contra Hamás, que los utiliza como escudos humanos".

Cerca del hospital, junto a un edificio de apartamentos donde vivía un alto comando de Hamás, los soldados también encontraron una entrada a un profundo túnel cubierta por una puerta a prueba de explosivos.

Israel ha acusado durante mucho tiempo a Hamás de utilizar hospitales para ocultar infraestructura militar, afirmando que el grupo terrorista utiliza a los pacientes como escudos humanos, lo que obliga a Israel a reducir su ofensiva o arriesgarse a más víctimas civiles.

El derecho internacional otorga a los hospitales protecciones especiales durante la guerra. Pero los hospitales pueden perder esas protecciones si los combatientes las utilizan para esconder a sus combatientes o almacenar armas, según el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Poco tiempo antes de la revelación mediática de las FDI, Hamás difundió otro vídeo de la soldado Noa Marciano, de 19 años. En él, la chica se identificaba y hacía una petición para que Israel parase los bombardeos sobre Gaza. El vídeo pasaba a una imagen de ella muerta. Mostrando una herida en la cabeza, tal vez pretendiendo indicar que había muerto por un bombardeo israelí. El consenso israelí de no mostrar estos vídeos por ser manipulación psicológica de Hamás se respetó una vez más.

Desplazados y secuestrados

En los últimos diez días otros 200.000 palestinos huyeron del norte de Gaza, según la oficina humanitaria de la ONU, OCHA.

Israel ha estado alentando a los residentes del norte de Gaza a trasladarse hacia el sur, lejos del grueso de los combates y más de dos tercios de los 2,3 millones de habitantes de la franja han huido de sus hogares desde que comenzó la guerra hace seis semanas.

El ejército israelí continúa con “pausas tácticas en las actividades militares”, hoy en los barrios de Daraj y Tuffah en la ciudad de Gaza y por siete horas en los accesos a la vía principal Saladino.

Mientras, las familias de los israelíes rehenes en Gaza, junto con sus partidarios, iniciaron una marcha de protesta desde Tel Aviv hasta la oficina del primer ministro en Jerusalén, para pedir su liberación.

“No sé si se imaginan lo que es para mí, como madre, no poder hacer nada por mi hijo. Estamos perdiendo gente”, dijo este martes Shelly Shem-Tov, madre de Omer, secuestrado en el festival de música electrónica de Reeim, refiriéndose a Noa Marciano, la soldado que ha muerto en cautiverio, según un vídeo de Hamás.

“Exijo que Benjamín Netanyahu y el gabinete nos den respuestas y actúen. No nos quedan fuerzas”, añadió Shem-Tov.

La marcha de protesta se produce cuando, según se informa, Israel y Hamás se acercan a un acuerdo que supondrá la liberación de decenas de mujeres y niños retenidos por el grupo terrorista.