Gilber Caro, diputado venezolano: "El problema de Venezuela ya no es de ideologías, es un problema humano"

En plenas negociaciones en Barbados, LA RAZÓN entrevista al diputado dos veces arrestado por el régimen chavista Gilber Caro.

¿Qué espera de la reunión de Barbados?

Eso le corresponde al presidente de la República, Juan Guaidó. Esperamos las declaraciones y le apoyamos en cualquier camino que tomen las reuniones que se desarrollen a partir de ahora.

¿Es posible conseguir unas elecciones justas y el fin del régimen?

Yo creo que los caminos deben ser caminos de sensatez, donde podamos encontrar una solución, siempre al final; sean caminos violentos o conversaciones, debe haber una elección. Nosotros siempre hemos promovido la democracia y creemos en ella y que tarde o temprano pueda suceder.

¿Cómo se puede convencer a los militares para que se unan a la transición democrática?

Nosotros no podemos ser radicales y pensar que las mentes no van a cambiar. No pensábamos eso de [Manuel Ricardo] Cristopher o del capitán de corbeta [Rafael Acosta] que mataron. Quién sabe si hoy un hombre amaneció y tiene un destello de conciencia y se pone de nuestro lado. No lo podemos saber ni usted ni yo. Ahí están las sanciones en el mundo. También el presidente encargado brindó una ley de amnistía y una serie de garantías. Vimos lo que pasó en Chile con Pinochet. Aquí no podemos predecir el futuro, pero sí trabajar para cambiarlo.

La publicación del informe Bachelet, ¿les da esperanza de que algo pueda cambiar?

Me da fuerza para seguir luchando, porque muchos creían que iba a posicionarse al venir de ideología izquierdista. Sin embargo, yo pude conversar con ella y estaba muy conmovida y le dije que nos ayudase con la liberación de los 700 presos políticos. En el aspecto personal, ella estaba llorando, cada testimonio que oía era peor. Yo le dije que no parcializara esto, que no era un problema de ideologías, que lo que vive Venezuela es un problema humano, es una crisis grave. Tuve la oportunidad de hablar con ella de la democracia, de la polarización y de cómo buscarle la solución a un problema político.