Un grupo de activistas roba la estatua de Macron del museo de cera y la muestran en la embajada rusa

La figura de cera del presidente francés, Emmanuel Macron, fue este lunes sustraída del Museo Grévin de París, para, al poco tiempo, ser exhibida frente a la embajada de Rusia en la capital francesa, en una acción reivindicada por Greenpeace.

"Ha sido una acción muy montada, en plan comando. Al menos fueron seis personas que entraron, pagando su entrada y, desviando la atención de los agentes de seguridad, aprovecharon para llevársela", declaró el director del museo a los medios Yves Delhommeau, quien compareció en el lugar exacto en el que estaba la obra, en una sala que recreaba el despacho presidencial.

Tras su acción, los militantes de Greenpeace dejaron en el museo una pancarta amarilla que rezaba "Business is Business" ('El negocio es el negocio') y una bandera rusa. Al poco tiempo, la figura fue exhibida por los activistas frente a la embajada rusa en París, para denunciar que Francia siga comprando gas natural a Moscú, a pesar de las sanciones por la guerra en Ucrania, compartía EFE.

"Tres años después de que Rusia iniciara su invasión de Ucrania, Francia sigue financiando la guerra de Putin mediante importaciones. Greenpeace denuncia esta colaboración que enriquece a un régimen autoritario y amenaza la seguridad europea", ha señalado Greenpeace Francia en varios mensajes publicados en redes sociales. En este sentido, como señalaba EuropaPress, ha criticado que la "política energética francesa está en total contradicción" con los compromisos asumidos con las autoridades ucranianas.

"Si Francia no impulsa sanciones europeas contra el gas ruso es en parte para proteger los beneficios de Total Energies y no por interés general", ha agregado. Greenpeace ha denunciado además que pese al apoyo a Kiev, las importaciones francesas de gas ruso en 2024 aumentaron en un 80 por ciento, mientras que Francia "fue el principal importador europeo de gas natural licuado ruso" el pasado año. Asimismo, la ONG ha criticado a la industria nuclear francesa por "colaborar estrechamente con Rosatom", una empresa estatal rusa.

"Francia depende al 100 por cien de Rusia para la conversión de su uranio reprocesado", ha indicado. Greenpeace ha afirmado que "las importaciones de fertilizantes químicos rusos a Francia han aumentado un 86 por ciento desde 2021". Por todo ello, ha instado a París a "detener sus transacciones con Moscú y comprometerse con la transición ecológica para lograr una verdadera soberanía energética y agrícola", ha zanjado.

Los activistas han desplegado una pancarta con el mensaje 'Ucrania arde, los negocios siguen' y han lanzado billetes al aire para denunciar las transacciones francesas con Moscú. Asimismo, han colocado tres señales de tráfico en el suelo que simbolizan el gas, el uranio y los fertilizantes químicos.

La figura de 40.000 euros del mandatario galo

"No ha habido nada de violencia, nos han llamado rápidamente para reivindicar la acción (Greenpeace) y para decirnos que la íbamos a recuperar sana y salva", indicó Delhommeau, quien aseguró que todas las autoridades, incluidas la Presidencia francesa, han sido informadas de este robo.

La figura, de un coste de unos 40.000 euros, estaba en una sala que recreaba el despacho presidencial del Elíseo, junto a figuras como François Hollande y Jacques Chirac. "Es la primera vez que nos sucede en 50 años", agregó el director del museo, situado en pleno París 'hausmanniano', en Grands Boulevards.

El Grévin no cerró, a pesar de este mediático incidente, y ciertos visitantes que se enteraban de la noticia no daban crédito. "Es mentira, me estáis gastando una broma", señaló a EFE un turista belga que se preparaba para entrar en el museo y pagar los 29,50 euros de la entrada. La figura fue estrenada en 2018 en este museo, una institución histórica cuya apertura se remonta nada menos que a 1882.