Un grupo de millonarios y economistas pide al G20 subir impuestos a los más ricos para arreglar la desigualdad

Un grupo de 300 millonarios, políticos y economistas se han unido para reclamar medidas urgentes para prevenir la riqueza extrema y han escrito una carta dirigida a los participantes de la cumbre del G20 para llegar a un acuerdo internacional que aumente los impuestos sobre el patrimonio a los ricos de todo el mundo.

Esta iniciativa está impulsada por la organización Patriotic Millionaires, el Institute for Policy Studies, Earth 4 All, Millionaires for Humanity y Oxfam, y defiende que que subir los impuestos a la riqueza reduciría “niveles peligrosos de desigualdad”.

La carta está firmada por celebridades como la heredera de Disney, Abigail Disney, y los artistas Brian Eno y Richard Curtis. También figuran entre los firmantes el senador estadounidense Bernie Sanders, la ex presidenta de la Asamblea General de la ONU María Espinosa y los economistas Gabriel Zucman, Jayati Ghosh, Kate Raworth, Joe Stiglitz, Lucas Chancel y Thomas Piketty.

En la carta se insta al G20 a demostrar la misma cooperación global que demostró al garantizar que las empresas multinacionales paguen un nivel mínimo de impuestos para acordar colectivamente gravar la riqueza.“Ya hay una gran cantidad de propuestas de políticas sobre impuestos a la riqueza por parte de algunos de los principales economistas del mundo", se dice en el documento dirigido al G20. "La gente lo quiere. Lo queremos. Ahora lo único que falta es la voluntad política para lograrlo".

Según los activistas, la riqueza de aquellos con más de 50 millones de dólares en activos se ha más que duplicado hasta alcanzar los 11,8 billones de dólares.

Con profundas divisiones entre los miembros del G20, se espera poco de la cumbre de este fin de semana en Nueva Delhi, pero quienes presionan por un impuesto a la riqueza dicen que ya es hora de que los líderes escuchen a la opinión pública.