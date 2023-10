Guerra de Israel y Hamás en Gaza: última hora sobre la operación terrestre y estado de los rehenes

La portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado este martes que Más Madrid es "cómplice de Hamás" por no haberse unido al minuto de silencio por Israel y ha señalado que "su cinismo no sirve con el terrorismo". Así lo ha manifestado a los medios de comunicación desde la concentración en la embajada de Israel después de que Más Madrid no haya asistido al minuto de silencio por Israel convocado por el Ayuntamiento de Madrid en el mismo emplazamiento y hora en el que el PP había convocado asimismo idéntico homenaje. "Más Madrid es cómplice de aquellos que defienden el terrorismo en el momento en el que no ha querido sumarse al minuto de silencio, sin ninguna ambigüedad, y condenar este ataque terrorista contra el pueblo de Israel, que ha afectado a muchísimas familias", ha indicado.