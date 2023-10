"La guerra entre Israel y Palestina cada vez va a más, y será para largo"

El experto Alberto Spektorowski, profesor emérito de Ciencias Políticas Universidad de Tel Aviv, analiza para LA RAZÓN la crítica situación en Israel

¿Cómo es posible que la inteligencia de Israel no sospechara nada sobre el ataque de Hamás?

Es pregunta la tendrá que responder la comisión de investigación que se abrirá para analizar lo ocurrido. Va a ser dura y van a caer muchas piezas. Cualquier vecino israelí se pregunta lo mismo. También falló la concepción estratégica. Netanyahu siempre apostó por mantener a un enemigo potable como Hamás para no tener que negociar más que arreglos tácticos. De esa forma facilitó la entrada de dinero proveniente de Qatar y todo lo que eran beneficios para la sociedad civil. Se sabía que mucho de ese dinero iba para armamento, pero se ve claramente que el gobierno israelí no entendió el juego. Esto fue el Pearl Harbor israelí. Y el resultado con el tiempo va a ser igual.

¿Cree que el conflicto puede extenderse por la región, quizá por Líbano?

Casi seguro que sí. Esto va a más y será más largo en el tiempo

Irán ha negado cualquier ayuda a Hamás en este ataque. ¿Qué papel puede haber tenido Irán en esta operación contra Israel?

Irán es el socio de Hamás. Ambos veían que se iba a producir una normalización de Israel con Arabia Saudí. Eso sería un golpe mortal para Irán y también para las aspiraciones del Hamás. Así que ambos lograron su objetivo. No veo a Israel sin responder sin un ataque mortal. Y no veo como Arabia Saudí pueda aceptar eso. Me queda una salvedad, saber si Israel va a golpear a Hizbulá y junto con Estados Unidos destruye los laboratorios atómicos de Irán y si Arabia Saudí se alinea con Israel. Todo esto es fácil decirlo pero sumamente complicado y muy sangriento en hacerlo.

¿Ve inviable entonces un reconocimiento diplomático de Arabia e Israel incluso a largo plazo?

No. No lo veo imposible. Me parece que la situación actual lo complica. Pero si Israel prevalece en este conflicto y derrota sin dudas a Hamás, Arabia Saudí, Estados Unidos e Israel hacen una unión perfecta. Israel tiene que imponerse. Si no, no habrá ninguna normalización. Por eso Hamás, Hizbulá e Irán harán lo imposible para derrotar a Israel.

¿Cómo valora la respuesta militar de Israel? ¿Se acabará expulsando a toda la población de Gaza?

Por ahora muy tibia. El problema central son los rehenes israelíes. Hamás no los va a entregar porque es su carnet de vida. Tomará un tiempo, pero cuando Israel lo decida se quitará los guantes. Va a haber una crisis humanitaria en Gaza y en el Líbano. También en Israel. Por lo que me huelo, Israel está dispuesta a pagar el precio. Eso me aterra pero es lo que hay.

¿Quiere decir que Israel va a aceptar que Hamás asesine a 130 israelíes?

Me da miedo decirlo, pero me parece a por ahí va la cosa. Al principio se intentará utilizar a la comunidad internacional humanitaria. Me animo a decir que se intentará un intercambio de prisioneros. Pero Hamás sabe que los rehenes son su seguro de vida por lo que creo que no los van a soltar ni en intercambio. El resultado en ese caso solo de esa forma. Israel no va a dejar esta cuenta sin saldar. Son las voces que se oyen.

¿Cree que está interesado Hizbulá en abrir un frente desde el norte de Israel aprovechando la situación en Gaza?

No creo a quiera ahora abrir un frente. Pero tampoco creía que Hamás lo iba a hacer. Me parece que se acerca el momento de las grandes decisiones. Me imagino que si Irán da el visto bueno es porque algo tiene en las manos.