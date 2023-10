Guerra en Israel: última hora del conflicto en la franja de Gaza, ataques contra Hamás, muertos y rehenes

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant , dijo que Israel está imponiendo un “asedio total” a Gaza. "No hay electricidad, no hay comida, no hay agua, no hay combustible", afirmó. Israel sostiene un bloqueo por aire, tierra y mar sobre la Franja de Gaza desde 2007, cuando Hamás tomó el control del enclave que, con 2,2 millones de habitantes, cuenta con una sola central eléctrica que necesita combustible para funcionar y abastecer a hospitales, viviendas y refugios.