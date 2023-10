Guerra en Israel: última hora del conflicto en la franja de Gaza, ataques contra Hamás, número de víctimas y zonas afectadas

Hezbolá, un partido-milicia libanés, se ha atribuido los disparos de mortero que se habían producido en las últimas horas desde Líbano contra Israel. Lo han hecho como gesto de solidaridad con Palestina. De esta manera han atacado tres sitios militares israelíes en el Monte Dov: "tres posiciones del enemigo sionista en las granjas ocupadas de Shebaa en Radar, Zebdine y Roueissat el Aalam, utilizando numerosos proyectiles de artillería y cohetes guiados", según ha recogido en un comunicado 'L'Orient le Jour' . No obstante, las Fuerzas de Defensa de Israelno han notificado ningún herido por el momento, según recoge 'The Times of Israel'.