Hamás publica el primer vídeo de una rehén que pide ayuda para volver a Israel: "Sacadme de aquí lo antes posible"

Hamás ha publicado en las redes sociales el primer vídeo sobre uno de los rehenes israelíes que permanecen en Gaza desde que el grupo terrorista entrara en Israel el pasado sábado 7 de octubre, en una fuerte ofensiva tras deshacerse de los servicios de defensa y la Cúpula de Hierro. La rehén en cuestión sería Mía Shem, una joven de 21 años que pide desesperadamente "que la saquen de ahí lo antes posible".

"Hola, soy Mia Shem, tengo 21 años y soy de Shoham. Actualmente estoy en Gaza. Volví el sábado por la mañana temprano de Sderot; estaba en una fiesta. Resulté gravemente herida en la mano", afirma esta joven. "Por favor, llevadme a casa", añade.

"Me operaron de la mano en el hospital de Gaza durante 3 horas. Me están cuidando, me dan medicinas, todo va bien. Sólo pido que me lleven a casa lo antes posible con mis padres, con mis hermanos. Que me saquen de aquí cuanto antes. Por favor", prosigue la joven.

El Movimiento de Resistencia Islámica ha anunciado que tiene intención de liberar a todos los rehenes extranjeros cautivos en la Franja de Gaza desde la incursión del pasado 7 de octubre en territorio israelí. Además ha estimado en 200 los rehenes de Hamás, mientras que otras milicias palestinas tendrían unos 50 prisioneros.

"Los prisioneros extranjeros son nuestros invitados y serán puestos en libertad cuando las condiciones lo permitan. Instamos a todos los países del mundo a advertir a sus compatriotas que no participen en el ejército enemigo", ha afirmado el portavoz de las Brigadas Ezedin al Qassam, brazo armado de Hamás, Abú Obeida.