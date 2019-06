¿Hasta dónde llegará Trump en Irán?

En una escena marcada por la escalada de tensión en la zona del Golfo Pérsico, y en las que los toma y dacas entre Washington y Teherán no acaban jamás, LA RAZÓN repasa las claves para comprender el conflicto con el investigador y experto en política iraní en la Foundation for Defense of Democracies (FDD) Benjamin Weinthal:

¿Hasta dónde puede llegar Donald Trump en su respuesta a Irán?

Trump puede autorizar ataques militares contra las baterías y radares de misiles de Irán, ataques «cibernéticos» como ya ha hecho, o ataques contra la base naval de la Guardia Revolucionaria iraní. Ésta alberga barcos de ataque rápido contra buques extranjeros y pone en peligro el flujo de petróleo en el golfo de Omán y el estrecho de Ormuz. Los ataques estadounidenses contra Irán pueden llevarse a cabo a través de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Estados Unidos cree que el régimen de Irán estuvo detrás de los ataques contra Emiratos Árabes y los petroleros saudíes del mes pasado. Una respuesta militar de la troika formada por Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí ayudaría a restablecer la disuasión contra el régimen iraní. Trump, sin embargo, declinó lanzar los bombardeos, según él, por las consecuencias que estos pudieran ocasionar, pero su Departamento de Estado sigue identificando al régimen de Irán como el principal patrocinador estatal del terrorismo internacional.

¿Han podido Arabia Saudí e Israel ejercer presión sobre Estados Unidos para aumentar la tensión en el Golfo?

Estados Unidos persigue sus objetivos de seguridad, pero los estadounidenses consideran los intereses de seguridad de sus aliados en la región, a saber, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Arabia Saudí. Vale la pena señalar que el periódico saudí «Arab News» anunció ataques militares estadounidenses contra la República Islámica de Irán en mayo. Se trata de un periódico cercano al Gobierno del reino saudí. Israel ha instado a que los países que rechazan su belicismo se pongan del lado de Estados Unidos. Los principales objetivos militares del régimen de los ayatolás han sido Emiratos Árabes Unidos, Noruega, Japón, Estados Unidos y Arabia Saudí. Los petroleros propiedad de Japón y Noruega fueron atacados por el régimen de Irán, según la Inteligencia militar estadounidense.

Dadas sus promesas de acabar con las guerras en el extranjero, ¿decidió Trump no intervenir para no hacer coincidir los ataques con la misma semana en la que comenzaba su campaña pre-electoral?

Trump ha intervenido en Oriente Medio en el pasado. Vale la pena recordar que, en contraste con la política de apaciguamiento de Obama hacia Siria, Irán y Hizbulá, Trump lanzó dos conjuntos de ataques con misiles (en 2017 y 2018) contra el régimen de Bachar al Asad en Siria porque el «rais» sirio usaba armas químicas contra su población. El intervencionismo de Trump está bastante pensado y planificado. No es un neoconservador, pero tampoco es un aislacionista en toda regla. Él anunció ayer nuevas sanciones económicas después de la destrucción de Irán del dron RQ-4 estadounidense. Una solución mejor que la intervención. EE UU sancionará todo lo que no haya sido ya objeto de represalia, incluido el Banco Central de Irán. Y las sanciones económicas pueden llevar a la República Islámica a la mesa de negociaciones. Washington está firmemente convencido de que una mayor intervención contra Irán suya y de sus aliados en la región y en Europa puede disuadir el comportamiento, a su juicio, fuera de control de Teherán. Un nuevo acuerdo con los líderes persas podría detener el patrocinio del terrorismo por parte del régimen iraní, mejorar los derechos humanos, parar su programa de misiles e impedir que la República Islámica desarrolle un dispositivo de armas nucleares.