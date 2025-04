Imanes que predican en los Estados Unidos incitan al odio hacia los judíos y cristianos

En un llamativo ejercicio de la libertad de expresión, imanes que predican en los Estados Unidos han realizado en los últimos años llamamientos al odio hacia los judíos e infieles en general. En una recopilación realizada por Memri, se recogen algunos de estos "rezos" llenos de odio y que, al menos de momento, no han sido perseguidos por la justicia norteamericana.

A continuación, algunas de las "preces", que no tienen desperdicio:

--En su sermón del viernes 21 de junio de 2024 en el Centro Islámico de Lafayette, Luisiana, el imán rezó: «Oh, Alá, aniquila a los judíos y a los cristianos... Oh, Alá, aniquila a los judíos y a sus ayudantes... Oh, Alá, cuéntalos, mátalos uno por uno y no perdones a ninguno de ellos, oh Señor de la Humanidad»

--En el Centro Islámico del Noroeste de Indiana, el 8 de diciembre de 2023, el imán Sheikh Mongy El-Quesny instó a Alá a «aniquilar a... los cruzados criminales y rencorosos», entre otros, pidiendo específicamente: «Oh, Alá, cuéntalos, mátalos uno por uno y no dejes a ninguno con vida».

--En su sermón del viernes 21 de junio de 2024, el imán Muhammad Musri, presidente de la Sociedad Islámica de Florida Central, declaró que «muchos cristianos están abandonando su fe, especialmente la generación más joven. Las iglesias se están vaciando», afirmando que «el islam es la solución para ellos», y añadió que «hasta ahora hemos comprado tres iglesias y las hemos convertido en mezquitas». Añadió que «hace 100 años, invadieron el mundo musulmán, construyeron escuelas misioneras y destruyeron las escuelas islámicas», y que ahora «les devolvemos el favor y convertimos sus iglesias en mezquitas».

--El imán del Centro Musulmán del Bronx de la Sociedad Musulmana Americana (MAS) afirmó en su sermón del viernes 12 de julio de 2024 que las iglesias están "perdiendo tanto su congregación y su rebaño que se han visto obligadas a abrir sus puertas a la comunidad LGBT". Añadió que los cristianos "tienen motivos para envidiarnos".

--Un influencer islamista declaró ante un grupo de adolescentes en el Centro Comunitario de Dearborn el 11 de octubre de 2024 que «Alá nos ha enviado a estas naciones para civilizarlas». Continuó: Que «sus religiones están muriendo», tanto que las iglesias «han tenido que cambiar de religión» y «colgar las banderas LGBT». Añadió que Alá «nos ha enviado para guiar a estas personas de la oscuridad a la luz».

-- En su sermón del viernes 6 de diciembre de 2024, el imán Haroon Sait de Charlotte, Carolina del Norte, afirmó que en 50 años, «los musulmanes se convertirán en el grupo religioso número uno en comparación con los cristianos». Añadió que era «lo más fácil» acercarse a los cristianos con el mensaje del islam.

--En Orlando, Florida, el 20 de diciembre de 2024, Abu Usama At-Thahabi dijo en su sermón del viernes que «la religión del cristianismo, tal como es hoy, es pagana... PAGANA» y que «los cristianos son paganos». Continuó diciendo que «se creen creyentes, pero no lo son».

En su sermón del 6 de diciembre de 2024 en Clifton, Nueva Jersey, Mohammed Hassaballah afirmó que «los cristianos de hoy son idólatras declarados» al «asociar abiertamente a Alá con iguales y competidores». Instó a los musulmanes a «expresar su poderío» y «expresar su fuerza» al enfrentarse al «enemigo» cristiano y a «superarlo».

En su sermón del viernes 3 de enero de 2025 en Baltimore, el imán Yahya Al-Baltimoori enfatizó a los fieles que la Gente del Libro —cristianos y judíos— son, sin embargo, kafires y advirtió: "No dejen que la gente en Internet los convenza de que, de alguna manera, judíos, musulmanes y cristianos estamos todos en el mismo grupo, que todos somos creyentes" y que "solo uno de estos grupos —es decir, nosotros, los musulmanes... estamos realmente siguiendo la religión del profeta Ibrahim [Abraham]".

En su sermón del viernes 20 de diciembre de 2024 en el Centro Islámico Dar Al-Salam en Westland, Michigan, el imán Abdel-Halim Shaout afirmó que «los cristianos celebran el supuesto nacimiento de Jesús, que es una festividad pagana». Añadió que en Navidad lo celebran «afirmando que Alá, alabado y exaltado, tiene esposa e hijo». Afirmando que la ira de Alá está sobre ellos y exhortando a los fieles: «No caigan en esta tontería interreligiosa», concluye: «Por Alá, si Jesús viviera, no haría otra cosa que seguir a nuestro mensajero Mahoma».

Alá está enojado con los "desviados" – los cristianos

En una conferencia impartida el 19 de abril de 2024 en Fort Lauderdale, Florida, un erudito islámico afirmó que, si bien los judíos orquestaron todo contra los musulmanes a lo largo de la historia, fueron los cristianos quienes ejecutaron. Alá está enojado y molesto con los judíos, dijo, seguido por los descarriados, los cristianos, porque siempre los siguen. Enfatizó que, "aquí mismo, en el país donde vivimos, miren lo que están haciendo los cristianos sionistas".

Ghaith Arodaki, en su sermón del viernes 29 de diciembre de 2023 en el Centro Islámico de Frisco, Texas, dijo que cinco veces al día "recitamos el capítulo Al-Fatiha del Corán... y al final, recitamos: 'Guíanos por el Camino Recto, el Camino de aquellos que has bendecido, no de aquellos que han incurrido en Tu ira, ni de aquellos que se extraviaron'". Añadió que "aquellos que se extraviaron" se "dice que son los cristianos".

En su sermón del viernes 8 de diciembre de 2023, el imán Hanif Fouse de Filadelfia afirmó que los cristianos son cómplices, concuerdan y apoyan a los judíos, con quienes Alá está enojado porque asesinaron a los profetas. Los cristianos insultan a Alá porque afirman que tiene un hijo, enfatizó.

Los musulmanes no deben hacerse amigos de los cristianos

En un video publicado en YouTube el 25 de octubre de 2024, el erudito islámico pakistaní californiano Qazi Fazlullah citó el Corán: «Oh, creyentes, no tomen a los judíos ni a los cristianos como aliados». Continuó diciendo: «No los conviertan en protectores, ni amigos, ni guardianes de secretos, ni en dependientes ni en confiando en ellos», porque «son aliados entre sí». Hacerse amigo de ellos «va en contra del islam y de los musulmanes» y «no está permitido», concluyó.

El imán de Nueva Jersey, Taufique Aziz, instó el 14 de abril de 2020 a su audiencia: «No tomen a judíos ni a cristianos como amigos cercanos. Este es un mandato de Alá». Por muy amable que sea, enfatizó, «no sacrifiquen su islam» por una amistad así. En un mensaje similar, el 10 de marzo de 2020, el erudito musulmán de Filadelfia, Nafis Abu Zayd, enfatizó a su audiencia que «los cristianos nunca estarán complacidos con ustedes a menos que sigan su camino» y que «no está permitido que los creyentes [musulmanes] tomen a los no creyentes como amigos».

Los cristianos son cómplices de los judíos en sus crímenes: «Enseñen a sus hijos a odiar todo lo que los rodea»

En un sermón del viernes 12 de enero de 2024 en la Sociedad Islámica de Fort Hamilton de Bay Ridge, Brooklyn, el orador afirmó que «los cristianos, cómplices de los judíos y que están de acuerdo con ellos y los apoyan, insultan a Alá» porque «le atribuyen un hijo». Y añadió: «¿Qué bien se puede esperar de personas de corazón corrupto?». Concluyó: «Tomemos estas lecciones y enseñémoslas a nuestros hijos. Enseñémosles a odiar todo lo relacionado con el kufr : las festividades, la vestimenta, los modales, todo...».

El cristianismo te perdona los pecados: ¿cómo puede esto "crear buenos ciudadanos"?

El imán Dr. Fadi Yousef Kablawi, del Centro Islámico de North Miami, afirmó en un video publicado el 5 de junio de 2020 que "el principal problema" en Estados Unidos es el cristianismo, y que esta es "la principal razón de lo que ocurre en este país". Añadió: "Europa no es mejor". El cristianismo, afirma, te perdona los pecados. Preguntó cómo "tal religión creará buenos ciudadanos". La solución, dijo, es "el islam. El islam".

Los cristianos como paganos y los valores cristianos como falsos

El 6 de noviembre de 2020, el imán Shaker Elsayed, del conocido Centro Islámico Dar Al-Hijra de Virginia, abordó la cuestión de por qué los musulmanes están llenos de odio contra Occidente, el cristianismo o el judaísmo. Explicó: «Mucha de la Gente del Libro quiere convertirte en kuffar después de haber creído. Quieren que seas como ellos. Quieren que seas cristiano o judío».

En un tono similar, el jeque Abu Usama At-Thahabi declaró en Orlando, Florida, el 17 de mayo de 2024: «En el islam, no nos parecemos a los no musulmanes, ni a los judíos, ni a los cristianos, ni a nadie más». Continuó diciendo que «él [Mahoma] no quería ser como los Yahud [judíos]. No quería ser como los cristianos. No quería ser como los mushrikoun, los politeístas, los paganos de La Meca. Quería que los musulmanes fueran únicos y distintos».

En su sermón del viernes en Union City, Nueva Jersey, el 15 de diciembre de 2023, el imán Mohamed Moussa afirmó que «debemos aprovechar la guerra tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre para mostrar al mundo la falsedad de sus valores [cristianos] y cómo estos han discriminado entre negros y blancos, así como entre las diferentes sectas dentro de su propia religión [cristiana]: protestantes, católicos y ortodoxos». Afirmó que «la humanidad solo puede salvarse si los valores del islam prevalecen».