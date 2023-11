Impactante rescate de un operador de grúa a un obrero atrapado en el tejado de un edificio en llamas

En un dramático incidente ocurrido en Reading, Reino Unido, un obrero se encontró atrapado en una torre en construcción envuelta en llamas. El incidente, que ocurrió este jueves, fue registrado en un impactante video que muestra el increíble rescate llevado a cabo por un hábil operador de grúa.

El operador de la grúa, identificado como Glen Edwards de 65 años, se convirtió en el héroe del día al maniobrar habilidosamente para acercar una jaula al obrero atrapado, permitiéndole escapar de las llamas y el denso humo que rodeaba la construcción.

Los servicios de emergencia fueron alertados del incendio alrededor de las 11.30 de la mañana, hora local. Cerca de 50 bomberos respondieron a la emergencia, utilizando una plataforma de escalera aérea y una unidad de comando de incidentes.

Dos personas, incluido el obrero rescatado de la torre en construcción, fueron trasladadas al hospital por inhalación de humo. Afortunadamente, ninguno de los casos se considera grave.

El heroico rescate fue descrito por Edwards con modestia: "No estaba a más de 20 metros de altura y miré por la ventana de mi izquierda y vi a un tipo parado en la esquina del edificio. Acababa de verlo y alguien me dijo '¿puedes ponerle la jaula?', así que eso fue todo, me puse la jaula y se la entregué lo mejor que pude. Había bastante viento”.

Edwards, con valentía, intentó colocar la jaula entre el obrero y las llamas, a pesar de las difíciles condiciones del viento. Testigos del rescate elogiaron la rapidez del operador, destacando que aún estaba en la grúa mientras el edificio ardía en llamas.

Un carpintero cercano al incidente relató su experiencia: "Estaba tosiendo, por el humo, ya sabes a qué me refiero. Cuando entró (en la jaula) y la grúa lo bajó, todos aplaudían".

Steve Reynolds, otro testigo, describió el momento en que vio al obrero atrapado: "Vi una nube negra subir y una bola de llamas y de repente pude ver que había un tipo atrapado en la esquina".