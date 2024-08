La increíble reacción de un paraguayo al descubrir que los españoles llamamos "panchitos" a los latinos

En España, muchos son los términos utilizados para definir a las personas extranjeras, siendo apelativos en muchas ocasiones de connotación racista o xenofoba. Por ejemplo, los españoles llamamos "gabachos" a los franceses o "guiris" a los ingleses. Pero también hacia los latinos se utiliza una famosa palabra, "panchitos". De esta forma, un paraguayo que vive en España mostró su sorpresa en TikTok al descubrir una palabra, reflejando una curiosa reflexión en un video compartido en esta red social.

@alo_molinas, el usuario de TikTok en cuestión, es un joven paraguayo que vive en España y mostró su sorpresa al descubrir este término. "Tengo una duda existencial, ¿por qué los españoles nos dicen a los latinoamericanos panchitos y creen que es algo ofensivo para nosotros? Yo como latinoamericano y paraguayo específicamente, no le encuentro el chiste a esa ofensa y ni siquiera pienso que sea una palabra que te pueda ofender", afirmaba.

"Por qué los españoles llamamos "panchito" a los latinoamericanos"

El término "panchito" es utilizado como una palabra despectiva hacia lasSe trata de un apodo que tiene connotaciones negativas y refleja actitudes prejuiciosas y estereotipos hacia estas personas, y aunque se ha normalizado, se trata de un apelativo ofensivo

En cuanto a su origen, puede derivar de "Pancho", un apodo muy común en México. La RAE, asimismo, recoge este término y explica que "panchito o panchita hace referencia a un hispanoamericano de aspecto aindiado", aclarando que se trata de un adjetivo despectivo y coloquial.

Así, mientras en México y otras zonas puede proceder del nombre Francisco, en otros países como Paraguay, tal y como explica el usuario, eso no ocurre. "En Paraguay Pancho es perro caliente o hot dog, así que si alguien me llama hot dog y me dice que me vuelva a mí país... La verdad es que no le entiendo el sentido a la esta ofensa", añade.

Así, el usuario añade que, más allá de "panchito", descubrió que en algunas ocasiones también se les dice "Machu Pichu", lo que le recuerda a la maravilla del mundo construida en Perú. "¿Algún español me lo puede explicar".