Intensos tiroteos en el entorno del Palacio Nacional en la capital de Haití

El entorno del Palacio Nacional de Haití, ubicado en la capital del país, ha sido el escenario de intensos tiroteos, que han ido en aumento, según ha informado EFE. Los disparos se han escuchado en los alrededores del Palacio Nacional, en una amplia zona que va desde Champ de Mars a Nazon, Lalue, Canape-Vert y Turgeau, en pleno centro de Puerto Príncipe.

En estos momentos la situación es de gran confusión, como si hubiera ataques en varias zonas, y algunas versiones no descartan que el objetivo de las bandas armadas sea intentar tomarse el Palacio Nacional. Además, algunas imágenes muestran grandes agujeros en los muros del aeropuerto de la capital.

#Haiti: The walls of the International Airport have been compromised, allowing armed groups access to the tarmac.