Intercambio de 70 prisioneros entre Ucrania y Rusia

Rusia y Ucrania han dado el que pretende ser punto de inflexión en la tensa relación que mantienen después de la toma de Crimea por parte de Vladimir Putin y su apoyo a los rebeldes prorrusos de la zonan del Donbás. Los dos países han completado este sábado un esperado intercambio de presos, al liberar a más de una treintena de detenidos de cada parte, lo que supone “un primer paso” hacia la normalización de las relaciones entre ambos países, según indicó el presidente ucraniano, Vladimir Zelenski.

“Hemos dado el primer paso (...) ahora tenemos que dar todos los demás” para poner fin a la guerra que comenzó hace cinco años en el este de Ucrania entre rebeldes prorrusos apoyados por Moscú y el Ejército ucraniano, señaló Zelenski. El mandatario se refirió a los Acuerdos de Minsk firmados en 2015 para poner fin al conflicto en el Donbás y a los esfuerzos en marcha por parte de París y Berlín para que los líderes de Rusia y Ucrania retomen las conversaciones de paz en el formato conocido como Normandía (Ucrania, Rusia, Alemania y Francia).

Zelenski recibió en el aeropuerto de Borispol, en las afueras de Kiev, a los ucranianos liberados por Moscú, entre ellos los 24 marineros detenidos por Rusia en noviembre del año pasado en un incidente naval en el mar Negro y al cineasta ucraniano Oleg Sentsov, premio Sájarov a la Libertad de Conciencia de 2018 por parte del Parlamento Europeo (PE). Sentsov fue condenado en 2015 a 20 años de prisión por la Justicia rusa, que lo declaró culpable de perpetrar dos ataques terroristas y de preparar un tercero en la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

En Moscú, donde los detenidos rusos liberados por Ucrania llegaron casi simultáneamente al aeropuerto de Vnukovo, donde no fueron recibidos por el presidente ruso, Vladímir Putin, la defensora del Pueblo, Tatiana Moskalkova, indicó que se intercambiaron 35 presos del lado ucraniano y 35 del lado ruso.

Entre los liberados por Kiev figura el periodista Kiril Vishinski, director de la agencia estatal rusa RIA Nóvosti en Ucrania, que fue arrestado en 2018 bajo acusación de alta traición y recientemente puesto en libertad con cargos. Según las imágenes difundidas en directo por televisiones rusas entre las personas entregadas por Kiev a Moscú figuraría además Vladímir Tsemaj. Este fue liberado esta semana por un tribunal ucraniano, pese a ser sospechoso y un testigo clave en la investigación sobre el derribo en julio de 2014 en el este de Ucrania del vuelo MH17 con 298 personas a bordo.

De acuerdo con medios ucranianos, Tsemaj podría estar involucrado en el transporte a Rusia de la lanzadera del misil Buk que derribó el Boeing 777, por lo que el fiscal jefe holandés, Fred Westerbeke, del Equipo de Investigación Conjunta (JIT) y 40 eurodiputados instaron a Zelenski a no entregar a este sospechoso a Rusia.

El Gobierno de Países Bajos no ha tardado en denunciar la liberación de Volodimir Tsemaj. Tsemaj ha sido identificado por el servicio de seguridad ucraniano como un comandante de las fuerzas separatistas prorrusas en el este de Ucrania. Los fiscales de Países Bajos emplazaron a Kiev a no permitir que el sospechoso se fuera a Rusia, por el riesgo de que no vuelva a comparecer ante la justicia ucraniana y poniendo en riesgo la investigación sobre el derribo del avión del vuelo MH17.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que la lista de los canjeados se dará a conocer a lo largo de este sábado. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajarova, señaló a su vez que el canje supone un “paso muy importante”, y pidió mantener la “determinación para resolver los problemas” entre ambos países “en lugar de exacerbarlos”.