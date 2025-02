Irán considera "no honorable" negociar con Estados Unidos y advierte: "Si nos amenazan..."

La República Islámica de Irán sigue mostrando fuerza en la región y ante los Estados Unidos. En esta ocasión, el ayatolá Seyyed Ali Khamenei, en un acto oficial con miembros de la Fuerza Aérea iraní en Teherán, avisó a los Estados Unidos que, en caso de que los americanos les amenacen, ellos les amenazarán y atacarán de vuelta, según ha reportado la agencia estatal IRNA.

"Los americanos se sientan y cambian el mapa del mundo sobre el papel [...] También opinan de nosotros, hablan de nosotros, nos amenazan..." empezó el líder iraní, quien aseguró una respuesta a cualquier acto dañino de EE UU hacia su país: "Si nos amenazan (verbalmente), les amenazaremos. Si ponen en marcha esa amenaza, pondremos en marcha la nuestra. Si violan la seguridad de nuestra nación, violaremos la suya sin dudarlo", sentenció.

Sobre la posibilidad de negociar con los Estados Unidos, Khamenei se mostró receloso de que ello traiga alguna solución, ya que, en su primer mandato, fue el propio Donald Trump el que rompió el pacto nuclear alcanzado con la administración de Barack Obama con Irán.

"La misma persona que está ahora mismo en el cargo rompió el acuerdo [...] El acuerdo debía hacer que las sanciones de América fueran levantadas, ¡pero no lo fueron!" sentenció el mandatario, refiriéndose a Trump. Por ello, llegó la conclusión que negociar con EE UU "no es sabio, no es inteligente ni honorable", sentenció.

Iranian supreme leader says 'negotiation with USA is not wise' IRANIAN SUPREME LEADER OFFICE HANDOUT Agencia EFE

"Serían aniquilados"

Hace unos días, el nuevo mandatario estadounidense afirmó que ha dejado instrucciones en caso de que Irán le asesine: "Si lo hicieran, serían aniquilados", a su vez que firmaba un memorando para reestablecer una línea dura con la República Islámica.

El objetivo de este documento es impedir que Irán consiga armamento nuclear, así como que se le presione económicamente limitando sus exportaciones de petróleo.

La enemistad entre Trump e Irán se ha recrudecido a partir del complot fallido, anunciado por el Departamento de Justicia, para asesinar al magnate antes de las elecciones presidenciales en las que resultó ganador el republicano. La acusación apuntó a Farhad Shakeri, quien fue presuntamente encargado de vigilar y, en última instancia, asesinar a Trump, y se encuentra, según Estados Unidos, prófugo en Irán.