"Si Irán u otro país ataca a Israel, Estados Unidos podría tomar represalias con una fuerza enorme"

La tensión entre Israel y Hamás aumenta considerablemente con el paso de los días, desde que el grupo terrorista entrara en territorio israelí el pasado 7 de octubre. Pero israelíes y palestinos no son los únicos que toman carta en esta guerra, pues otros países como Irán, indirectamente, también están presentes.

De hecho, el ministro de Exteriores iraní, Hosein Amirabdolahian, ha conversado este lunes con el líder del brazo político del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Ismail Haniye, y el secretario general de Yihad Islámica, Ziad al Najala, para trasladar el apoyo a las milicias palestinas en el conflicto abierto con Israel. El experto Eytan Gilboa, politólogo de la Universidad Bar-Ilan de Israel y miembro del Instituto de Estrategia y Seguridad de Jerusalén, analiza para LA RAZÓN la guerra en Oriente Medio entre Israel y Palestina.

¿Por qué el ataque de Hamás contra Israel se produce ahora y sin levantar sospechas?

Por el momento, no está claro por qué Hamás y la Yihad Islámica decidieron organizar un horrible y brutal ataque contra ciudadanos y soldados israelíes. Quizás, pensaron que el debate interno en Israel sobre la controvertida reforma judicial que el gobierno había iniciado, debilitaba tanto a Israel que no sería capaz de responder eficazmente. Esto sería un grave error de Hamás. Dado que el bárbaro asesinato de familias enteras, incluidos ancianos, mujeres, niños y bebés, y el secuestro de muchos y la violación de mujeres han provocado tanta rabia e ira que Israel no tiene otra opción que destruir a Hamás y a la Yihad Islámica de una vez por todas. Estas dos organizaciones terroristas han demostrado que son como el ISIS y tendrán el mismo destino. Las víctimas volverán a ser los gazatíes de a pie que llevan más de 17 años sufriendo una teocracia islámica extrema y violenta dirigida por Hamás.

¿Podrían implicarse en el conflicto otros países como Irán?

Sí, Hezbolá desde el Líbano y milicias proiraníes desde Siria e Irak. El presidente Biden ha advertido contra cualquier intervención de estos estados y organizaciones, ha comparado a Hamás y la Yihad Islámica con Daesh o el ISIS y ha dicho que EEUU responderá militarmente a cualquier intervención. Estados Unidos tienen ahora el portaaviones Ford y su fuerza de tarea muy cerca de Líbano y Siria y me imagino que si Irán o sus satélites atacan a Israel, Estados Unidos tomarán represalias con una fuerza enorme.

Egipto advirtió a Israel de que Hamás estaba preparando un ataque de este tipo, ¿se trata de un fallo de la inteligencia israelí?

El ataque representa importantes fallos operativos y de inteligencia en el establishment de seguridad nacional israelí. El primer ministro Netanyahu ignoró muchas advertencias. Todavía no está claro si la advertencia egipcia se produjo en absoluto, y si era muy diferente de las otras advertencias.

¿Qué solución cercana podría encontrarse para poner fin al conflicto israelo-palestino?

Ninguna solución genuina es posible, al menos en la próxima década.