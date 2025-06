Israel mata a otro alto mando del ejército iraní en su nueva oleada de bombardeos

El Ejército israelí dijo este martes haber matado al segundo responsable de la importante base aérea iraní Khatam ol Anbiya desde que comenzó la guerra, Ali Shadmani, en un bombardeo nocturno sobre Teherán, según recogió en un comunicado.

"Tras información precisa proporcionada por la División de Inteligencia y una oportunidad repentina durante la noche, aviones de combate de la Fuerza Aérea atacaron un cuartel general en el corazón de Teherán, matando a Ali Shadmani", indicó un comunicado castrense.

Irán aún no ha confirmado la muerte del general.

"El centro de mando de emergencia de Khatam ol Anbiya, bajo su mando, era responsable de gestionar las operaciones de combate y aprobar los planes de potencia de fuego de Irán", recogió el comunicado castrense..

Israel sufrió un nuevo ataque con misiles de Irán en la mañana de este martes tras registrar una de las noches más tranquilas desde el inicio de la escalada, con el lanzamiento de menos de 10 proyectiles iraníes, que no provocaron víctimas o daños, informa el diario The Times of Israel.

"Los sistemas de defensa están trabajando para interceptar la amenaza", anunciaron las fuerzas armadas hacia las 8.35 (5.35 GMT) en un comunicado, poco después de llamar a la población a dirigirse cerca de los refugios.

En Tel Aviv, la andanada de misiles hizo sonar las alarmas, mientras que en Jerusalén (también en el centro del país) estas no sonaron, pero se escucharon explosiones distantes en el cielo a causa de las intercepciones.

La policía de Israel alertó de que uno de los misiles cayó en el área metropolitana de Tel Aviv.

El ataque sigue a la noche menos violenta desde que comenzó la escalada, con el lanzamiento de menos de 10 misiles hacia territorio israelí que no provocaron víctimas o daños.

El diario The Times of Israel apunta a que este lanzamiento reducido se dio en tres andanadas entre las 3.30 y 4.30 de la madrugada.

Entonces, el Ejército envió un comunicado asegurando que había instruido a la población a situarse cerca de refugios a causa del lanzamiento, si bien las aplicaciones móviles que envían estas alertas no se activaron para algunos usuarios.

Israel comenzó a bombardear Irán en la madrugada del viernes señalando los avances en el programa nuclear de la república islámica y la amenaza que supone para el país su manufactura de misiles balísticos.

Desde entonces, su aviación ha atacado infraestructuras militares (sistemas de defensa aérea, almacenes de misiles balísticos...) y plantas nucleares (Natanz, Isfahán y Furdu), pero también a altos cargos de la Guardia Revolucionaria iraní o científicos nucleares.

En Irán los ataques causaron al menos 227 muertos. Mientras en Israel los lanzamientos de misiles iraníes han matado a 24 personas, según el servicio de emergencias nacional Magen David Adom.